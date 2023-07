Hélène Hendriks in plaats van Marcel & Gijs, bij SBS6 is het speelkwartier afgelopen

Het speelkwartier is afgelopen en SBS6 is weer gewoon SBS6. Beeld SBS6

Het is even wennen op SBS6, zo in het Eerste Marcel & Gijsloze Tijdperk. We zijn terug bij af met VI-kloon De Oranjezomer. Vanuit Breda vervangt Hélène Hendriks in de zomermaanden de mannen van VI met vaste VI-gasten aan een VI-achtige tafel. Hier was een luchtige talkshow besteld, maar meteen ging het een kwartier lang over de positie van Wopke Hoekstra als CDA-leider. Daar was niks zomers aan. Aan het weer in Breda ook niet, trouwens.

Viel er nog iets te lachen? Ja, toen het gesprek kwam op tennisser Nick Kyrgios, die op Wimbledon vorig jaar uit pure nijd het ene na het andere racket kapotsloeg. “De Dennis Wiersma van het tennis.” Verder zat de sfeer er nog niet helemaal in, werd pijnlijk duidelijk toen sidekick Özcan ‘Eus’ Akyol andere gasten vroeg een mop te vertellen.

Zo werd het de kijker nog maar eens ingewreven dat Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman SBS6 tijdens hun vijf weken durende ‘snuffelstage’ aardig op stelten hebben gezet. Wat deden ze daar eigenlijk? Tot het laatst leken ze zelf het antwoord niet te weten.

Oeverloos gebabbel over het nieuws van de dag of een snedige persiflage op de hedendaagse talkshow? Milde spot was er voor iedereen, inclusief zendereigenaar John de Mol en de presentatoren zelf. Van Roosmalens vuistdikke columnbundel werd op het paard gehesen als ‘kruistocht tegen de ontlezing’ en ging tot vervelens toe over tafel. Toch liepen de kijkcijfers gestaag op, wat vorige week meteen triomfantelijk werd gevierd.

Marcel & Gijs bracht een prettige staat van verwarring, vond althans deze SBS6-kijker. Ironie deed zijn intrede op de zender waar alle programma’s gesneden koek zijn en zo plat als een dubbeltje. Op de campings van Peter Gillis is alles altijd precies wat het lijkt. In Chateau Meiland ook.

Het speelkwartier is afgelopen en SBS6 is weer gewoon SBS6. De talkshow lijkt weer op VI, maar dan zonder de mannen van VI. De kwis met ballen is zoals beloofd: een kwis met ballen. En het nieuwe, dagelijkse woordspelletje Lettrix heeft weinig om het lijf. Jammer eigenlijk voor de kruistocht tegen ontlezing.

