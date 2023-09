Heleen van Royen bracht al juice toen Yvonne Coldeweijer nog jeugdpuistjes uitdrukte

Heleen van Royen vertelde dat ze als research voor haar nieuwe boek Juice een onlinecursus had gevolgd bij ‘Mister Pussylicking’. Beeld ANP

Of ik meeging naar The NarcoSexuals, een theaterinstallatie op het NDSM-terrein. Nu ben ik doorgaans best te porren voor een moppie performance-art, maar, bleek uit een recensie in deze krant, hier was je getuige van een ‘zes uur durend feest van chemsex bedrijvende mannen’.

Het werk ‘bevraagt onze verhouding tot subversiviteit, tot schaamteloze lustbeleving in een steeds opgeruimder publiek domein’, lichtte de site van kunstenaar Dries Verhoeven toe, met foto’s waarop de blote piemels welig tierden.

‘Ik denk dat ik hier te preuts voor ben,’ antwoordde ik op de uitnodiging. Het stelde me teleur: je ziet jezelf toch het liefst als liberaal en ruimdenkend, maar mijn verhouding tot subversiviteit bleek toch behoorlijk kleinburgerlijk te zijn.

Heleen van Royen leert squirten

Met dit nieuwe zelfinzicht op zak zag ik een filmpje van De Telegraaf voorbijkomen met de titel ‘Heleen van Royen openhartig: ‘Zo heb ik leren squirten!’’ Ach jeetje, was mijn eerste gedachte, Heleen van Royen die over seks praat, worden we daar anno 2023 nog – no pun intended – opgewonden van?

Van Royen vertelde dat ze als research voor haar nieuwe boek Juice een onlinecursus had gevolgd bij ‘Mister Pussylicking’ (‘een hele leuke gast, hij is vegetariër en maakt heel mooie porno’) en dat ze de edele kunst van het spuitend klaarkomen nu ook beheerst. “Niet elke dag, want je moet er wel echt even voor gaan liggen, het is een hoop gedoe,” zei Van Royen.

Ze vertelde ook dat ze al in 2004 in Zomergasten, Joost Zwagerman was de presentator, een fragment toonde van een squirtende vrouw, en hoe honend daar toen op gereageerd werd. Televisierecensenten en columnisten spraken sowieso schande van de uitzending: hoe haalde de VPRO het in het hoofd om een schrijfster van pulplectuur uit te nodigen voor de televisiehoogmis?

Vinexfeminisme

Nadien zou Van Royen nog in de Playboy poseren, haar Sexdagboek uitbrengen en exposeren in het Letterkundig Museum in Den Haag met een collectie selfies, onder meer van een bebloede tampon. Ophef en afkeuring vormen de rode draad – opnieuw no pun – in Van Royens loopbaan. Daar kun je op neerkijken, maar bewonderenswaardig is het ook.

Weinigen voelen de tijdgeest zo feilloos aan als zij, en telkens opnieuw slaagt ze erin om vooruitstrevende ideeën aan een mainstreampubliek te verkopen. Van Royen had het al ver voordat het modieus werd over de orgasmekloof, verkende de grenzen van het exhibitionisme toen Instagram nog niet bestond en bracht juice over Rob Oudkerk toen Yvonne Coldeweijer nog jeugdpuistjes uitdrukte.

Om Van Royen als avantgardistisch levend kunstwerk te bestempelen gaat wellicht wat ver, maar ze is absoluut een wegbereider voor een type feminisme dat ook in Vinex-wijken weerklank vindt. En ja, ook zij bevraagt onze verhouding tot subversiviteit en schaamteloze lustbeleving. Daarin blijkt ze een stuk minder burgerlijk dan ik.

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.