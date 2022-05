Pieter Omtzigt in College Tour. Beeld KRO NCRV

Bij de voetbalwedstrijden van zijn dochter staan de tegenstanders soms raar te kijken als Pieter Omtzigt komt opdraven als grensrechter. Dan zijn de grappen snel gemaakt op de sociale media. Kijk, daar heb je zijn functie elders!

Het was een mooie anekdote in een op zichzelf hartverwarmende aflevering van College Tour. Fijn dat Omtzigt weer boven Jan is, of onderweg om daar te komen, nadat hij door het CDA en de regeringscoalitie uit het politieke nest was gewipt.

Het interview in het openluchttheater van Hengelo, zoals het format voorschrijft met vragen van studenten, was in alle opzichten een thuiswedstrijd. Omtzigt is graag buiten, zo vertelde hij, en hij hoefde zijn geliefde Twente niet eens te verlaten. Belangrijker, Omtzigt bleef de politicus die elke vraag zo kneedde dat hij op een gereedstaand stokpaardje kon springen op weg naar een soundbite die klonk als een klok.

Terwijl het meteen interessant werd als hij kwam te spreken over iets dat buiten de politiek lag, zoals toen een student hem vroeg hoe je er weer bovenop komt na een burn-out. Helaas, in de praktijk is College Tour toch vooral een interview door Twan Huys. De geïnterviewde wordt met alle egards ontvangen en over de streep getrokken met het vooruitzicht van een zaal vol jeugd van tegenwoordig, maar uiteindelijk stelt Twan Huys gewoon de vragen die hij ook bij Buitenhof zou stellen.

In Twente werkte hij toe naar de vraag waar toch die eigen partij blijft van Pieter Omtzigt. Lips vond het een heel Haagse vraag, ingegeven door peilingen waarin Omtzigt hoge ogen gooit. Is dat echt wat studenten willen weten? Is dat de vraag waar Omtzigts achterban in Twente ’s nachts van wakker ligt? Of wil Twan Huys dat weten omdat hij denkt dat politiek Den Haag dat wil weten?

