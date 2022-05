Hekje in De Kleine Komedie eerbetoon voor Youp van 't Hek

Youp van 't Hek. Beeld ANP Kippa

Het Youp van ’t Hek-hek is te vinden op de tweede verdieping van De Kleine Komedie. Het is een hekje voorzien van zijn naam en zijn herkenbare ronde brilletje. Voorafgaand aan De Laatste Ronde, zoals zijn show heet, werd Youp in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen verrast met de onthulling van het eerbetoon.

Directeur Jörgen Tjon A Fong sprak zijn waardering uit voor de cabaretier en prees zijn bijzondere band met het theater. Youp heeft er bijna 300 keer opgetreden. De eerste keer was in 1984. Toen De Kleine Komedie in 1988 dreigde te verdwijnen was Youp de gangmaker van een reddingsactie om het theater te behouden.