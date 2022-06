Heiner Goebbels betovert op het Holland Festival, maar niet de hele tijd

Opvoering van Heiner Goebbels' A House of Call. Beeld Astrid Ackermann, Musikfest Berlin

De Duitse componist en regisseur Heiner Goebbels (68) is een van de fascinerendste muzikale geesten van onze tijd. Vrij van systeemdwang ontwikkelde hij een geheel eigen esthetiek, die juist door het persoonlijk-associatieve karakter ervan bij veel mensen resoneert. Nadat hij met het stuk Schwarz auf Weiss (1996) zijn debuut maakte in het Holland Festival, keerde hij in de jaren daarna vaak terug en groeide hij uit tot een van de geliefde vaste gasten van het festival, al ging er soms wat tijd overheen voordat hij terugkwam.

Voorstellingen als Landschaft mit entfernten Verwandten (2002), Stifters Dinge (2007), I went to the house but did not enter (2008) en When the Mountain changed its clothing (2012) waren zonder uitzondering hoogtepunten in de Holland Festivals van die jaren.

Zaterdag was hij er weer, voor het eerst sinds zijn enscenering van Harry Partch’ Delusion of the Fury (ook zo’n onvergetelijke productie), met zijn nieuwe, vierdelige orkestwerk A House of Call, waarvoor het Ensemble Modern Orchestra naar het Concertgebouw was gekomen. Wonderlijke ervaring: de zaal zat bij deze eenmalige gebeurtenis bij lange na niet vol.

Stemmen uit het verleden

De thuisblijvers hadden in elk geval ongelijk. Goebbels had alles uit de kast getrokken om het publiek te betoveren. Wel kun je je afvragen of het stuk anderhalf uur moest duren, want na een uur was wel duidelijk welke wereld hij wilde scheppen en lang niet alle onderdelen waren even sterk.

A House of Call is een ‘fonografische verzameling’ uit zijn ‘imaginaire notitieblok’ en een product van toevallige vondsten, ideeën, beginnetjes van nieuwe projecten, die associatief en onsystematisch zijn samengebracht onder een overkoepelende boogstructuur. Het stuk begint met een overbodige bak herrie uit de oude doos van de Duitse Neue Musik, waarna opeens de stem van Heiner Müller uit de luidsprekers klinkt. Pas dan wordt duidelijk wat Goebbels met dit werk beoogt. Hij wil een ode brengen aan stemmen uit het verleden, uit verloren en onderdrukte culturen. Daarvoor maakte hij gebruik van oude opnamen op wascilinders, die compleet met gekraak en geknars via een modern geluidsssyteem de zaal in gestuurd worden, onder begeleiding van het orkest, dat ook versterkt speelt.

Dit levert vele zinsbegoochelende momenten op, maar toch ebt de spanning te vaak weg, al is het einde, als de orkestleden een tekst van Samuel Beckett zingen, weer geheel in stijl.

Het publiek dankte Goebbels en het orkest met een langdurig applaus.