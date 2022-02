Heerlijk: aan Platenblad lijkt de digitale revolutie volledig voorbij te zijn gegaan

Platenblad wordt naar verluidt nog door de hoofdredacteur aan de keukentafel gefabriceerd.

Platenblad oogt als een gestencilde schoolkrant uit de jaren zeventig, of een actievoerdersblad uit dezelfde tijd. De pagina’s zijn dichtbedrukt en maar zelden wordt de tekst onderbroken door een wazig fotootje of mini-advertentie van een platenzaak.

De eerste gedachte als je het blad onder ogen krijgt: dat zoiets anno 2022 nog bestaat. De gedachte die er meteen achteraan komt: wat gewéldig dat zoiets anno 2022 nog bestaat! Aan Platenblad, dat naar verluidt door de hoofdredacteur aan de keukentafel wordt gefabriceerd, lijkt de digitale revolutie van de afgelopen dertig jaar volledig voorbij te zijn gegaan.

Enorme lading informatie

Platenblad, dat sinds 1992 acht keer per jaar in een oplage van 1000 exemplaren verschijnt, ziet er niet uit, maar dat doet er niet toe (of is misschien zelfs wel een van de aspecten die het blad zo leuk maken). Hier zijn liefhebbers onder elkaar, hoogstwaarschijnlijk alleen mannen, die een meer dan innige relatie hebben met hun platenverzameling. Voor 5,99 euro krijgen ze op slechts 36 pagina’s een enorme lading informatie.

Dit is de ouderejongenswereld waar men ook zo gek is op het maken van lijstjes. Voor het eerste Platenblad van 2022 stelden de medewerkers persoonlijke lijstjes op van de mooiste platen uit het voorbije muziekjaar. Bij de toelichtingen daarop lijken ze geen enkele beperking opgelegd te hebben gekregen over het aantal woorden. Het moet een heerlijk blad zijn om voor te schrijven.

In de vaste rubriek De Omgevallen Platenkast inspecteert Platenblad de verzameling van een liefhebber die duizenden grammofoonplaten in vele genres bezit, maar wiens hart vooral ligt bij popmuziek uit de jaren ’60 en ’70 uit het voormalige Oostblok.