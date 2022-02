Heel langzaam dringt door dat deze woongroep een groot geheim meedraagt

Beeld Dennis Wielaert / VPRO

Een walkman, beige badkamertegels en eightiesmuziek, héél véél eightiesmuziek. Maar ook: elleboogjesmacaroni, Maja de Bij en een View-Master. In VPRO-dramaserie De verschrikkelijke jaren tachtig kunnen we ons onderdompelen in een tijdperk waar velen wel degelijk warme herinneringen aan hebben.

Het verklaart misschien de enorme toeloop op NPO3 begin deze maand bij de eerste aflevering: ruim 1 miljoen kijkers die wellicht hunkerden naar een politiek incorrecte comedyserie à la De Luizenmoeder. Vergeefs, daar was een week later dus maar de helft van over.

Misschien is het ook niet zo gek dat millennials en zelfs dertigers niet zomaar werden gegrepen door de ambitiedodende sfeer van dit decennium en het hele idee van een man, vier vrouwen en een roedel kinderen in één huis. En ja, het is wat kluchtig allemaal. Maar Lips vermaakt zich prima met de vol idealisme begonnen woongroep die zijn beste tijd heeft gehad. Al even amusant is communeleider Bert (Jacob Derwig), een autoritaire knurft die dingen zegt als:

“Denk daar maar eens goed over na!”

“Omdat ik het zeg!”

“Jongens, ik ben nog geen tien minuten wakker en het zit me al tot hier!”

Maar Lips, bij deze krant begonnen in 1988, voelt zich dan ook in de eerste plaats een twintigste-eeuwer: meer levensdagen voor het jaar 2000 dan erna. Dan blijft het een feest van herkenning dat Bert het knutselen aan een schuitje voor Te Land, ter zee en in de lucht ziet als hoogste levensvervulling (Tobbedansen!).

In het verhaal dat wordt beleefd door de ogen van de 9-jarige Piet (Rosa van Leeuwen) dringt langzaam, heel langzaam ook wel door dat deze woongroep een groot geheim meedraagt. Dus met nog vijf afleveringen te gaan, willen we dat weten ook. Iets zegt Lips dat Bert de eenentwintigste eeuw niet heeft gehaald.

