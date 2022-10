Heel lang duurde het niet voordat Lips volkomen de draad kwijt was bij ‘de beste reality gameshow ooit gemaakt’

The Genius.

De NTR heeft een spelletje gekocht in Zuid-Korea: The Genius. Internationaal omschreven als ‘de beste reality gameshow ooit gemaakt’, aldus de trotse omroep in een aankondiging die ronkte als een tevreden kat op een zacht kleedje voor de kachel. De deelnemers, geselecteerd op ‘hun brain- en social skills’, mochten maandagavond aantreden voor de eerste ronde in een strijd op leven of dood.

Nou moet Lips bij Zuid-Koreaanse reality gameshows vooral denken aan de onvolprezen Netflixserie Squid Game, waarin honderden wanhopige mensen daadwerkelijk op leven en dood strijden in een reeks bloedige kinderspelletjes. Voor de kijker een ijzingwekkende en beklemmende ervaring. Lips dacht dus: geeft het een kans.

Spannende muziek en een donkere, vervormde stem vulden zijn huiskamer. Hier was de ‘creator’ aan het woord, een met cowboyhoed getooid silhouet van de langzame soort. Tien BN’ers uit de categorie niet zo heel erg BN liepen ondertussen door het beeld, klaar voor het eerste spel, een kaartspel met dieren: eat or be eaten.

Heel lang duurde het niet voordat Lips de draad volkomen kwijt was. “Nouchka is dóóód,” bromde de stem uit wat nog het meeste leek op een diepe waterput.

Bokser Nouchka Fontijn lichtte toe: “Ik zag het al aankomen. Wij zijn dus eerst met zijn drieën naar land gegaan en dat pakte eigenlijk goed uit. Toen hadden we het plan: nu gaan we met zijn allen naar water. Alleen: Anna-Maja moest terug naar haar natuurlijke habitat, waardoor wij onze veiligheid kwijt waren. En we hadden ook de krokodil en de leeuw meegenomen …”

Ja, dan weet je het wel.

Lips kon een geeuw niet onderdrukken. En toen moest het eliminatiespel nog beginnen: een wedstrijdje kaarten ruilen en rijtjes leggen. Aan het einde vloog horlogehandelaar Jasper Lijfering eruit. Niet omdat hij de domste was, maar omdat de rest gewoon een pleurishekel aan hem had, Lips incluis.

