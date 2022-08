Heel even lukt het Muse om te verrassen

Muse. Beeld EPA

Muse wil wel vernieuwen, maar het wil nog niet lukken. Voorganger Simulation Theory was in 2018 een matig geslaagde poging om anders te klinken, voor Will of the people geldt hetzelfde. De vernieuwingsdrang van de Britse rockband valt te begrijpen, de typische Musebombast kennen we onderhand wel. Wanneer dat op het nieuwste album weer de kop opsteekt – te vaak – slaat bij de luisteraar verveling toe (Euphoria bijvoorbeeld).

Zo verrassend als het eerder al uitgebrachte fijne titelnummer klinkt, is de rest van het album dus niet. Muse vlucht in jarentachtigsynthesizers, het spacy geluid van Simulation Theory is nog niet afgezworen. De sound van de jaren tachtig hoor je in Verona, dat veel gelijkenissen heeft met de herkenningsmelodie van de serie Stranger Things. De eighties sound klinkt ook nadrukkelijk door in You make me feel like it's Halloween, de Museversie van Michael Jacksons Thriller. Alleen was dat nummer vele malen beter.

Het beste op Will of the People staat aan het begin van het album, daarna zakt het snel weg. Het is de vraag of Muse het wel echt in zich heeft om te vernieuwen. Het alternatief is genoegen nemen met meer van hetzelfde.

