Heel erg: geen Russische wc voor de Brabantse Wijtmansjes

De Brabantse familie Wijtmans kreeg in het programma Cultuurshock pas op Schiphol te horen waar hun reis naartoe ging. Moeder Lis sprong een gat in de lucht toen ze hoorde dat het Rusland werd. “Hoe leuk is dat!”



Na een reis van 60 uur piepte ze wel anders. Het werd geen cultuurtripje naar Sint-Petersburg, maar back to basics in een tipi op de toendra bij een nomadengezin.



Dat eerste ritje in de sneeuw op een rendierslee vond de familie best bijzonder, maar toen ze de tipi zagen sloeg het enthousiasme om in ongeloof. Want hoezo waren er geen slaapkamers, en waar was de keuken?

De grootste shock was het ontbreken van een wc. Keer op keer kwam een van de Wijtmansjes voor de camera vertellen hoe erg dat was. Uiteindelijk werd voor hen een tentje om een gat in de sneeuw gezet. Tegen de koude wind, neemt Lips maar aan, want op deze afgezonderde plek waren in de wijde omtrek op wat rendieren na geen pottenkijkers te vinden.

Lips is een sucker voor docu’s over mensen die in barre omstandigheden overleven, zoals deze Nenetsen. Het gezin - twee volwassenen en acht kinderen - woont in één tent en trekt rond met een kudde van 200 rendieren, die ze gebruiken voor alles: eten, kleding en vervoer.

Maar hoe de Nenetsen het vonden om zo afgezonderd te leven of hoe ze naar de wc gingen, bleef onbelicht. Ze waren slechts het decor voor het gegiechel en geklaag van de Wijtmansjes.

Toch pinkte moeder Wijtmans een traantje weg bij vertrek. “Het emotioneert me omdat wij zo verwend zijn en we hen nu moeten achterlaten met zo weinig.”

Noem het maar weinig, een wc-tipi. Lips zag zo voor zich dat de Nenetsen die tent direct na het uitzwaaien afbraken. Rare Brabanders.

