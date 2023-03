Heeft u een hond, dan bent u rechts, heeft u een kat, dan bent u links, heeft u een konijn dan stemt u CDA

Electoraal geograaf Josse de Voogd in het programma Aangehaakt. Beeld WNL

Het is verkiezingstijd. Lips zag op televisie een man lopen met een rugzak om. Het was Josse de Voogd, electoraal geograaf, een wetenschappelijke discipline die pas bestaat sinds Josse de Voogd hem heeft uitgevonden. Hij loopt door een straat en kan ons vertellen wat de mensen achter de ramen stemmen. Zonder het ze te vragen. Zeg mij waar u woont en ik zeg u wat u stemt.

Knap werk, dacht Lips. Volgens de Voogd heeft opiniepeiler Maurice de Hond ontdekt dat hondenbezitters net wat rechtser stemmen dan kattenbezitters. En dat CDA’ers wat vaker een konijn hebben. Hij moest er zelf om lachen.

Maandagavond was De Voogd voor de vierdelige serie Aangehaakt op bliksembezoek in Arnhem. Hij liep er door het beruchte Spijkerkwartier, ooit de speeltuin van junks en prostituees, maar nu, aldus de electoraal geograaf, een typische GroenLinksbuurt. Net buiten de binnenstad met huizen dicht op elkaar en met (let op de verkleinwoorden) ‘hippe winkeltjes en galerietjes’. Er wonen, zei De Voogd met grote stelligheid, ‘veel intellectuelen met zo’n boekenkast zichtbaar vanaf de straat’. En ook ‘kunstenaarstypes en zo’.

Opvallend was het groen in de buurt, vooral aan de gevels. Dat was weelderig en wild. Planten die je volgens hem niet zo snel aan zal treffen in een CDA- en VVD-buurt, want daar vinden de mensen dat wat rommelig. CDA- en VVD-stemmers schijnen meer van de recht geknipte, wintergroene heggen te zijn.

Op Geitenkamp, een Arnhemse wijk met liefst 80 procent sociale woningbouw, doen Forum voor Democratie, PVV en SP het goed. De Voogd wees op de voortuintjes in de straten. Tegels. Geen gras.

Logisch, dacht Lips, die zich al helemaal had laten meeslepen in de wondere wereld van de electorale geografie. Hij vroeg zich ondertussen wel ernstig af: wat zouden wandelende mannen met rugzakjes eigenlijk stemmen?