Heeft Tinder de oplossing voor ongemakkelijke stiltes gevonden?

Hoe succesvol ook, datingapps zitten met één probleem: als hun gebruikers een match krijgen, waar moeten ze dan vervolgens over praten? Dating­apps als Tinder en Bumble denken een oplossing te hebben gevonden voor dit gebrek aan gespreksstof: een interactieve avonturen­serie die jonge gebruikers in de datingapp kunnen kijken.

Het project heet SwipeNight en bestaat uit vier afleveringen die in oktober ­elke zondag op Tinder te volgen zijn. In eerste instantie is de show alleen bestemd voor Amerikanen. Elke week verschijnt een nieuwe aflevering op de app, waarbij ­gebruikers door een apocalyptisch scenario worden geleid.

Dan is het tijd om keuzes te ­maken. Die kunnen variëren van minder belangrijke zaken – hoe kan een dj een ­topprestatie leveren op een feest? – tot levensvragen: wiens ­leven zou je redden als je slechts één persoon uit de groep mag kiezen?

De acteurs in SwipeNight zijn jong en hun ­etnische afkomst is zo divers mogelijk gehouden. De gedachte daarachter: net als in een ­videogame vereenzelvigt de gebruiker zich het liefst met een persoon in de serie. Deelnemers belanden vervolgens in elkaars lijstjes van ­potentiële matches.

Sommige keuzes die ze ­maken tijdens het kijken naar de serie, zijn ook zichtbaar op hun profielen. Dat moet ervoor ­zorgen, hoopt ­Tinder, dat mensen swipen naar gebruikers met dezelfde antwoorden om een ­gesprek te beginnen.

Generatie Z

Vorig jaar stelde Tinder een team samen om vast te leggen wat honderden vooraf geselecteerde jonge mensen bezighoudt. Het onderzoek maakte het voor het bedrijf mogelijk om verschillen in kaart te brengen tussen leden van Generatie Z en die van oudere generaties zoals de millennials, van wie de oudsten de 40 al ­naderen.

Daarbij kwam duidelijk naar voren dat leden van Gen Z zich volledig thuisvoelen op ­sociale platforms, maar vaak geen idee hebben wat ze onder een relatie moeten verstaan, of hoe ze woorden als ‘daten’ en ‘flirten’ moeten ­gebruiken.

“Ze spreken in gif-animaties, reageren met emoji’s en praten alsof ze een verhaal vertellen,” observeerde Elie Seidman, de hoogste baas van Tinder, over deze 18- tot 25- jarigen. Zij zijn goed voor meer dan de helft van de vaste gebruikers van de app.

Zondag

Tinder gunt gebruikers weinig ruimte om op hun profielen genoeg over zichzelf te vertellen. Dat kan na een match zorgen voor een tekort aan dingen om over te praten. Elie Seidman: “Op Tinder is het veel makkelijker om mensen die je niet kent te benaderen dan offline. Maar nadat ze hebben vastgesteld dat ze allebei op Tinder zitten, zijn de gebruikers vaak al door hun gespreksstof heen.”

Tinder gold traditioneel vooral als een ­er­varing ter voorbereiding op een date. SwipeNight is bedoeld om een eerste afspraak gedeeltelijk al op het platform zelf te beleven. De keuze om op zondag nieuwe afleveringen op de app te zetten is bewust ­gemaakt, want op die dag constateert Tinder ­altijd een sterke ­toename van de activiteiten van gebruikers. Maar Seidman, ex-directeur van de ­datingsite OK Cupid, wil niet de concurrentie aangaan met de elke zondag veelbekeken amusements- en sportprogramma’s op televisie.

Cloverfield

SwipeNight is geregisseerd door de 23-jarige ­Karena Evans, die eerder naam maakte met haar muziekvideo’s, waarin kunst en marketingcampagnes in elkaar overvloeien. De eerste aflevering heeft veel weg van de film Cloverfield uit 2008. Het is het verhaal van een groepje jonge New Yorkers die op een afscheidsfeest moeten vluchten voor een aanval op de stad door een enorm monster met in zijn kielzog een hoop kleine maar even angstaanjagende wezens.

Aan het nieuwe project is bijna een jaar lang intensief gewerkt. Voor Tinder is het een ­behoorlijke gok, aldus Seidman. Hij staat sinds twee jaar aan de top van het bedrijf, dat in het genre de grootste is geworden. Als SwipeNight mislukt, betekent dat niet automatisch zijn ontslag. Maar natuurlijk wacht hij vol spanning op de reacties van gebruikers: “Als ze maar niet zeggen dat ze het vreselijk vonden.”

© The New York Times, vertaling René ter Steege