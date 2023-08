Heartstopper is de grootste queer tv-hit van het moment − en dat zonder seks, zonder schelden en zonder alcohol

Het donderdag verschenen tweede seizoen van de verfilmde graphic novel Heartstopper is het queer tv-hoogtepunt van het jaar. Hoe het jongen-ontmoet-jongenverhaal een van Netflix’ grootste hits aller tijden werd.

Seks is er niet in de serie Heartstopper. De twee verliefde hoofdpersonages houden het bij elektrisch geladen aanrakingen van de vingertoppen en, als de liefde vastere vormen aanneemt, schuchtere kussen boven het huiswerk of in de gymkleedkamer. Alcohol drinken ze niet, sigaretten en drugs lijken niet te bestaan.

Het leven op de fictieve Truman Grammar High, gesitueerd in een anoniem Engels provinciestadje, lijkt sereen, braaf en onschuldig. Maar dat betekent niet dat de twee hoofdpersonen, Charlie van 15 en Nick van 16, geen bestaan vol turbulentie kennen. Charlie is vrij recent geout als gay. Nick, de sterspeler van het rugbyteam, heeft zichzelf nooit anders gezien dan als heteroseksueel. Toch worden de twee verliefd op elkaar.

Heartstopper volgt hun ontluikende liefde en hun worsteling met de soms homo-onvriendelijke omgeving op hun school, waar een wereldse gewoonte als pesten dan weer wel is doorgedrongen.

Het eerste seizoen van Heartstopper bleek vorig jaar een onvermoede hit. In haar eerste maand op Netflix werd de serie 53 miljoen uur bekeken. Slechts vier Engelstalige series deden het ooit beter op de streamingdienst. Het maakt de verwachtingen van het vandaag verschenen tweede seizoen torenhoog.

Heartstopper is gebaseerd op een serie graphic novels van schrijfster Alice Oseman (28). De boeken – voor young adults, gericht op een publiek van 15 jaar en ouder – waren sinds 2019 al een voorzichtig succes, maar sinds de verfilming steeg de mondiale verkoop van de boeken tot boven de zes miljoen. Daarmee is Oseman een van de best verkopende auteurs ter wereld geworden.

De schrijfster weet al vanaf haar debuut op 19-jarige leeftijd de tijdgeest precies te raken. Haar debuutroman Solitaire uit 2014 ging over Tori Spring, een pessimistische tiener die amper vriendschappen weet te sluiten. (In Heartstopper figureert deze Tori ook als oudere zus van Charlie.) Om het manuscript ontstond destijds een biedingsstrijd tussen verschillende uitgeverijen. HarperCollins bood het meeste en gaf enkele jaren later ook Loveless uit, het meest autobiografische werk van Oseman, die zich als aromantisch en aseksueel identificeert.

Dat laatste is overigens niet de reden dat in Heartstopper geen seks voorkomt. De makers hebben rekening gehouden met de eisen van de leeftijdskwalificaties in verschillende landen. Ook schuttingtaal, aanvankelijk wel in het script, werd geschrapt. Het leverde een serie op met internationaal megabereik.

Elton John

Achter de getallen schuilt een warmbloedige serie die leunt op klein huiselijk drama. De buitenwereld is volkomen afwezig in het universum van Charlie en Nick, die alleen te maken hebben met hun schoolgenoten, leraren en ouders. Populaire cultuur dringt hoogstens hun bestaan binnen via het filmavondje dat de vriendengroep – bekertjes popcorn en frisdrank bij de hand – wekelijks houdt.

Het gebrek aan belangstelling voor seks is volgens hoofdrolspeler Kit Connor (19) ook een van de pijlers onder de aantrekkingskracht. “In een wereld waarin bijna alles wordt geseksualiseerd, is onze aanpak misschien weleens verfrissend,” zei hij in een interview met tijdschrift Vogue. “Ik had wel verwacht dat Heartstopper een iets jongere doelgroep zou aanspreken. Bij het bekijken van de populairste series voor mijn leeftijdsgenoten, zoals Euphoria en 13 Reasons Why, zag ik veel donkere, seksuele verhaallijnen. Interessant misschien, maar ook best stressvol om te volgen.”

Qua casting loopt Heartstopper dan weer volkomen in de pas met de huidige tijd. Net als de acteurs zijn de personages die de serie bevolken divers op alle fronten. Een van hen is de jonge trans vrouw Elle, gespeeld door de 19-jarige Yasmin Finney, die op TikTok eerder al beroemdheid verwierf als rolmodel voor jonge trans personen.

Charlie is een rol van de jonge gay acteur Joe Locke (19). Nick, die aan het einde van seizoen 1 bij zijn moeder uit de kast komt als biseksueel, wordt gespeeld door de biseksuele Kit Connor, die eerder al de jonge Elton John speelde in de film Rocket Man. “Bij de casting werd me niet naar mijn seksualiteit gevraagd. Dat had ik ook ongepast gevonden,” vertelde Connor. “Er werd gezegd dat de rollen ‘zo authentiek mogelijk’ zouden worden ingevuld. Daar stond ik volledig achter.”

Queerbaiting

Alleen: Connor had de buitenwereld nog niet over zijn eigen biseksualiteit verteld. Vorig jaar ontstond online ophef nadat de acteur hand in hand met actrice Maia Reficco werd gefotografeerd, zijn tegenspeelster in de verfilming van een ander youngadultboek: A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow. Fanatieke Heartstopperfans beschuldigden Connor van queerbaiting, waarmee het zich door hetero’s toe-eigenenen van queercultuur wordt bedoeld.

De storm aan beschuldigingen werd zo hevig dat de acteur zich gedwongen zag tot een publieke verklaring over zijn seksualiteit. ‘Gefeliciteerd dat jullie een 18-jarige hebben gedwongen tot een coming-out,’ schreef hij daarbij. ‘Jullie hebben het punt van de serie duidelijk gemist. Ik begrijp er werkelijk niets van dat iemand naar Heartstopper kijkt en tegelijk op basis van stereotypen gaat speculeren over de seksualiteit van een ander.’

In die zin raakt Connor op een merkwaardige manier aan zijn personage Nick. Die wil aan het begin van het tweede seizoen van Heartstopper zijn liefde voor Charlie niet langer verbergen, maar is tegelijk bang voor de reacties op zijn coming-out.

Seizoen 2 gaat naadloos verder waar het een jaar geleden eindigde. Er zijn heimelijke kussen, met hartjesemoji overladen appgesprekken en zenuwen over naderende examens. Daarboven hangt voor Connors personage steeds de vraag: is dit dan het moment om mijn vrienden over mijn boyfriend te vertellen?

In Vogue vertelde Connor over de talloze reacties die hij kreeg van jongeren die steun vonden in het verhaal van Nick en Charlie. “Dat je de levens van anderen kunt raken en zelfs veranderen is voor geen enkele acteur vanzelfsprekend. Ik voel me bevoorrecht.”