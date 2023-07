Haunted Mansion is de zoveelste pretparkattractie-verfilming van Disney

Welke nieuwe films moet je zien? We zetten de nieuwe releases op een rij en selecteren de film van de week. Dit keer: met Haunted Mansion brengt Disney ons weer eens een pretparkattractie-verfilming – een genre waar de mediagigant al meer dan 25 jaar een alleenheerschappij in heeft.

Haunted Mansion Een priester, een helderziende, een geschiedkundige en een kerel die rondleiding door historisch New Orleans geeft stappen een spookhuis binnen... Dat klinkt als het begin van een mop, maar blijkt het uitgangspunt voor deze bovennatuurlijke familiefilm. Het huis waar dit stelletje ongeregeld terechtkomt is net betrokken door moeder Gabbie en haar negenjarige zoontje Travis, en iedereen die er over de drempel stapt, wordt vanaf dat moment belaagd door geesten. Er wordt een aardig blik bekende gezichten opengetrokken, er zijn grappen en grollen en effectieve schrikeffecten, maar al met al komt de film niet echt tot leven. Een verspilling van het talent van regisseur Justin Simien, die met Dear White People (2014) een scherp satirisch debuut afleverde.

Voor zover pretparkattracties al een verhaal hebben, bedienen ze zich vaak van de meest beduimelde clichés uit de filmgeschiedenis. Maar mediamoloch Disney is het enige bedrijf dat de vingers in zo veel papjes van de cultuurindustrie heeft, dat het de truc andersom kan uitvoeren: films maken gebaseerd op de attracties uit hun pretparken.

Tv-film Tower of Terror, met Steve Guttenberg en een piepjonge Kirsten Dunst, was in 1997 het eerste experiment in deze richting. Haunted Mansion van regisseur Justin Simien (zie kader) is nu de nieuwste loot aan deze stamboom van ‘corporate synergy’. Met deze film, gebaseerd op de spookhuizen in diverse Disneyparken, wordt een twijfelachtige nieuwe mijlpaal geslagen: het is de eerste remake van een eerdere attractieverfilming.

In 2003 verscheen namelijk ook al The Haunted Mansion (toen dus nog mét lidwoord), geregisseerd door Rob Minkoff en met een hoofdrol voor Eddie Murphy. Het is bepaald geen voorganger om trots op te zijn: The Haunted Mansion staat in een reeks van geflopt familievermaak dat komiek Murphy, al een flink eind over het hoogtepunt van zijn roem, in die jaren met groeiende wanhoop aanpakte. De ontvangst was zo matig dat Disneys reeks aan attractieverfilmingen zo goed als opdroogde.

Parkattractiefilms hebben schare trouwe fans

Het idee om films te maken van parkattracties kwam uit de koker van toenmalig directeur Michael Eisner. The Haunted Mansion had daarbij een bijzondere status: het was de laatste attractie waar bedrijfsoprichter Walt Disney nog zelf aan had gewerkt voor zijn dood in 1966, al maakte hij de opening ervan in 1969 niet meer mee. Inmiddels zijn er in vrijwel elk Disneypark ter wereld (soms zeer uiteenlopende) versies van het geavanceerde spookhuis te vinden.

De eerste films uit Eisners koker tonen vooral hoe slecht doordacht de ‘synergie’ destijds eigenlijk was. Mission to Mars (2000) en The Country Bears (2002) werden namelijk beide gebaseerd op attracties die op het moment dat de films uitkwamen niet eens geopend waren. Toen de Country Bears in de bioscopen aan het zingen sloegen, waren hun stemmen in Disney’s belangrijkste park net enkele maanden verstomd.

Maar Mission to Mars van Brian De Palma is een nog frappanter voorbeeld. Die film heeft zijn basis in een attractie die in 1955 opende als Rocket to the Moon, en na diverse verbouwingen in 1975 werd omgedoopt tot Mission to Mars. Maar al in de vroege jaren negentig, jaren voordat de film uitkwam, werd de attractie in de beide Amerikaanse Disneyparken gesloten. Pas enkele jaren na de film kreeg de attractie een soort opvolger onder de noemer Mission: Space, ditmaal met een narratief dat verwees naar die door het grote publiek toen al grotendeels vergeten film.

Geen van de tot nu toe genoemde films deed echt goede zaken, al hebben sommigen inmiddels een schare trouwe fans. Slechts een van Disney’s attractieverfilmingen uit de vroege jaren nul werd echt een succes. Zo’n succes dat het de attractie waarop hij gebaseerd werd, volledig overschaduwde. Dat de hoofdpersonages van de film alsnog werden toegevoegd aan de attractie waar ze oorspronkelijk geen deel van uitmaakten. Dat het van cultregisseur Gore Verbinski in één klap een kredietwaardig blockbusterauteur maakte en van acteur Johnny Depp, destijds vooral een indie-icoon, de wereldster die hij – hoewel hij heel even gecancelled leek – nog steeds is.

Juist ja: Pirates of the Caribbean, het piratenavontuur dat vele box office records brak. Jarenlang waren de vervolgen in deze reeks de enige attractieverfilmingen die Disney nog durfde uit te brengen – al had dat er wellicht ook iets mee te maken dat directeur Michael Eisner, die aan de wieg van die andere verfilmingen stond, in 2006 het bedrijf verliet.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson

Pas in 2021 verscheen weer een volwaardige attractie-verfilming: Jungle Cruise, een film die hoewel hij speelt in een heel ander tijdperk verdomd veel overeenkomsten heeft met Pirates of the Caribbean: een ouderwets avontuur te water met een mystiek object als doel.

Het mag aan het succes van die film rond Dwayne ‘The Rock’ Johnson geweten worden dat we nu aan de vooravond staan van een nieuwe golf attractiefilms. Naast Haunted Mansion zijn filmversies van It’s a Small World, Big Thunder Mountain en Space Mountain in de maak – plus een vervolg op Jungle Cruise en een remake van Tower of Terror. Ook van deze variant van het eindeloos uitmelken van bestaande merken zijn we dus voorlopig nog niet verlost.

