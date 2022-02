Hartverwarmend weerzien met Stromae bij concertcomeback

De Belgische zanger Stromae treedt op in een uitverkochte Ziggo Dome, in 2014. Beeld ANP Kippa

Zie hem stralen. Vanonder zijn twee knotjes haalt de glimlach van Stromae met gemak de achterste rijen van de AFAS Live. Die zaal deint en danst als één man mee met Santé, zijn laatste hit.

Het weerzien was toch al ontroerend. Een oude vriend die je na jaren weer in de armen sluit. In dit geval waren het twee vrienden ineen: het concert in een grote zaal zónder coronabeperkingen (absent: bijna twee jaar) én popster zelf (Paul van Haver, 36).

Voor hem was het zes jaar geleden dat hij een volledig concert gaf. Het leek een eeuwigheid geleden. Tijdens zijn laatste tournee - dwars door Afrika, met onder meer een concert in Rwanda - bezweek de zanger bijna aan de bijwerkingen van het malariamiddel Lariam. Daarbij kwam dat hij al zeker een jaar eerder overspannen , oververmoeid en depressief was geraakt.

Maar de ziekte kreeg hem niet klein. Zijn openingssong in de uitverkochte AFAS Live was zondagavond, ook in het Frans, niet mis te verstaan: Invaincu. Met als sleutelzin: Putain de malaise/ toujours je suis invaincu. Kortom: Kloteziekte/Ik ben nog steeds ongeslagen.

Sterker: Stromae is helemaal terug en, oordelend op zijn korte optreden van iets meer dan een uur, sterker dan ooit. De avant-première (alleen Parijs, Brussel en Amsterdam kregen er een) gold als voorproefje voor zijn wereldtournee die later deze lente in de VS begint én vooral als opwarmer voor het album Multitude dat vrijdag verschijnt.

Zinderend hoogtepunt

Van dat album speelt Stromae zondagavond zeven songs. Ze passen naadloos binnen het repertoire van de Waalse maestro die voor zijn plotselinge afscheid in sprinttempo was uitgegroeid tot een van de grootse fenomenen van de pop.

Zijn aantrekkingskracht blijkt in Amsterdam onaangetast: verleidelijke en dansbare elektronica gecombineerd met luisterlied waarin in de verte de dictie van Jacques Brel doorklinkt. En dat ondersteund door een waanzinnig visueel decor dat elke song zijn eigen videoclip meegeeft.

En dan is Stromae zelf nog niet eens genoemd. Hij danst, zingt en acteert nog steeds zijn show naar een zinderend hoogtepunt. Dat dat in Amsterdam al zo snel valt met een bijna van feestvreugde exploderende versie van Alors on Danse is het enige minpuntje van een hartverwarmende avond, waarop verder alles klopt.

Van het aanstekelijke Fils de Joie (wat een track!) via het chansonduo Mauvaise journée en Bonne journée tot het a capella einde van Mon Amour. En dan nog die live weer helemaal oplevende moderne klassiekers Tous les Mêmes, Formidable en Papaoutai. Stromae is terug en hij is meer dan welkom.