Hartenkreet cultuursector: kom met langetermijnvisie

Theaterliefhebbers in de zaal van de Koninklijke Schouwburg voorafgaand aan een korte voorstelling van Het Nationale Theater. Beeld ANP

Dinsdag beslist het kabinet over heropening van de horeca en kunst- en cultuursector. Maar in aanloop hiervan doen de voorzitters van de raden van toezicht van grote culturele instellingen nog een hartenkreet. Volgens toezichthouders als Carolien Gehrels (Holland Festival) en Jozias van Aartsen (Het Nationale Theater) is er een ‘kritische grens’ bereikt. Niet alleen moet de culturele sector open, maar ook tot na 20 uur. Voor het grootste deel van de cultuursector heeft een sluiting om 20 uur, zoals nu door het OMT is geadviseerd, geen zin. En er moet nodig een langetermijnvisie komen om de sector te laten opbloeien.

‘Door het voortdurend op- en afschalen wordt de langetermijnplanning van musea, producenten en podia onmogelijk en zoeken de vele zelfstandige kunstenaars, technici en anderen die in deze sector werkzaam zijn elders een onderkomen, waardoor nu al zichtbaar is dat de culturele kwaliteit ook in de toekomst onder druk komt te staan. Wat eenmaal weg is, is lastig weer opbouwen.’

Continuïteit

Ook regisseur Ivo van Hove van ITA benadrukte zondag in tv-programma Buitenhof de nood voor heropening, maar vooral voor continuïteit: niet steeds open en dan weer dicht, en dezelfde regels voor iedereen. “Wij hebben dezelfde rechten als andere sectoren.”

Afgelopen woensdag waren er al acties in theaters en concertzalen om aandacht te vragen voor heropening van de sector. Theaters transformeerden tot kapsalon (zoals de Kleine Komedie en het Concertgebouw) of nagelstudio, omdat die sectoren wel open zijn. Kappers knipten, terwijl artiesten optraden. Handhaving berispte enkele podia, maar boetes werden niet uitgedeeld.