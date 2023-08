Harry Wootliff over haar film True Things: ‘Ik wil me niet beperken tot de realiteit’

Kate zoekt een uitweg uit haar ingedutte leven en vindt veel meer dan ze zocht bij een foute man in het zinderende True Things. Regisseur Harry Wootliff: ‘Je ziet geen objectieve werkelijkheid, maar haar ervaring.’

Of hij verder nog vragen heeft, ratelt bijstandsambtenaar Kate (Ruth Wilson) haar standaardriedel af. Voor haar is het een eindpunt, maar de geblondeerde ex-gevangene die tegenover haar zit (Tom Burke) ziet een opening: “Wat zijn je plannen voor de lunch?”

Niet veel later gebruikt deze brutale kerel dezelfde zelfverzekerde en ietwat plagerige intonatie als hij in een hoekje van de parkeergarage van Kate’s werkplek tegen haar zegt: “Doe je onderbroek uit.” En ook dan luistert ze, volledig in de ban van deze man.

Dat deze geblondeerde vent slecht nieuws is, is direct duidelijk in True Things, de tweede speelfilm van Harry Wootliff (en voor wie een al te masculiene blik op dit onderwerp vreest: Harry is een vrouw, zie kader). Waarom Kate alsnog voor hem valt is óók volstrekt helder, dankzij het agressief-innemende spel van Burke (die in The Souvenir van Joanna Hogg een vergelijkbare balans wist te vinden).

“Als je iemand net leert kennen, weet je sowieso nog heel veel níét over die persoon,” stelt Wootliff in 2022 op het filmfestival van Venetië, daags na de wereldpremière van True Things. “Maar hier schemert ook door dat deze man Kate bewust op afstand houdt, dat hij stukken van zichzelf afschermt. Dat maakt hem gevaarlijk. Sommige dingen die je over hem te weten komt, duiden er ook op dat hij beschadigd is. Maar tegelijkertijd is hij intrigerend en zegt hij in zijn gesprekken met Kate heel wijze dingen – en ze heeft niemand anders in haar leven die dat doet. Hij is niet alleen maar slecht, net zoals Kate niet alleen maar goed is, of alleen maar een slachtoffer. Zij is ook zelfzuchtig in hun relatie, ze projecteert op hem wat ze wil dat hij is.”

Uit het lood geslagen

Want True Things draait niet om hem, maar vooral om haar – de vrouw die valt voor een foute man. In navolging van auteur Deborah Kay Davies, op wier roman True Things About Me (2011) de film is gebaseerd, sleept Wootliff je mee in de ervaring van een vrouw die uit het lood geslagen wordt. Door een man die alle alarmbellen zou moeten laten rinkelen, maar haar precies genoeg biedt van wat ze al zocht: een uitweg uit haar ingedutte leven.

“Die man was in het boek écht gewelddadig, en hij had bovendien al een gezin met een andere vrouw,” zegt Wootliff. “Maar als je dat in een film stopt, gaat de hele film daar ineens over. Terwijl het niet moest gaan over hem, maar over haar.”

Zo brengt Wootliff de paradox onder woorden waar elke filmmaker die een boek verfilmt mee worstelt: je begint vanuit bewondering voor het boek, maar om je het verhaal eigen te maken, moet je die bewondering van je afschudden. “Voor mij zit ’t hem erin dat ik het boek lees en dan een tijd later op een rij zet wat ik ervan onthouden heb. Dat zijn blijkbaar de dingen waar ik iets mee kan. Wat ik vergeten ben, is voor mij minder belangrijk.”

In het geval van True Things waren die beklijvende elementen onder meer de humor van het (in het boek naamloze) hoofdpersonage en hoe Davies een universeel menselijke ervaring wist te vatten. “Het gevoel van echt volledig voor iemand vallen, hoe je daardoor uit het lood geslagen wordt, je hoofd op hol.”

Verwarrende ervaring

Dat is ook wat Wootliff in haar film heeft proberen te vatten. “De hele film zit in Kate’s hoofd,” benadrukt ze. “Je ziet geen objectieve werkelijkheid, maar haar ervaring. Dat was altijd leidend – zowel bij het schrijven als het filmen als in de montage. Ik wil je ademloos meeslepen in haar verwarrende ervaring.”

Het duidelijkste signaal dat we ons in Kate’s beleving van de wereld bevinden, zijn de fantasieën of droombeelden die het verhaal af en toe onderbreken. Die vervullen meerdere doelen, legt Wootliff uit. “Ten eerste zocht ik een manier om afstand te nemen van een strikt sociaal-realistische stijl. Ik hou van films die zich niet beperken tot de realiteit, waarin wordt uitgepakt met meer expressieve en ongewone beelden. Bovendien wilde ik benadrukken dat Kate een sterke verbeelding heeft, een creatief en emotioneel mens is, ook al heeft ze in haar dagelijks leven geen ruimte om dat te uiten. En die droombeelden creëren verwarring voor de kijker, zodat je meevoelt met haar ervaring van uit balans zijn.”

Een obsessieve en ongezonde liefde was ook al het onderwerp van Wootliffs eerste speelfilm Only You (2018). “Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik in Only You en in True Things heel vergelijkbare personages opvoer,” vertelt ze. “Bij het schrijven heb ik steeds het gevoel dat mijn personages heel emotioneel volwassen en openhartig zijn, maar als ik er dan met iets meer afstand naar kijk zie ik hoe gesloten ze juist zijn. Ik ga maar niet te veel analyseren wat dat over mij zegt.”

Harry Wootliff. Beeld Kate Green/Getty Images

Geen Harry maar Harriet “Zul je altijd zien: hebben vrouwelijke filmmakers eindelijk een klein beetje de wind mee, denkt iedereen dat ik een man ben,” zo beklaagt Harry Wootliff zich, met de tong stevig in de Britse wang. In het paspoort van de in Leeds geboren filmmaker staat haar officiële naam Harriet, maar als baby noemden haar ouders haar al Harry. “Harriet hoorde ik als kind alleen als ik heel stout was geweest, dus daar luisterde ik al snel niet meer naar,” zegt ze lachend. Wootliff studeerde ballet en acteren voordat ze zich ging richten op het schrijven en regisseren van films. Haar eerste korte film Nits (2014) werd direct geselecteerd voor het filmfestival van Cannes. Ze regisseerde de afgelopen jaren ook televisieseries, onder meer Deep Water en His Dark Materials.

True Things is te zien in The Movies en Filmhallen, en vanaf 24 augustus ook in Eye.