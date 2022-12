Harry wijt miskraam Meghan aan tabloids: de nieuwe Netflixonthullingen op een rij

Harry en Meghan in de docu. Beeld Netflix

“Ik geloof dat mijn vrouw een miskraam heeft gekregen door wat de Mail allemaal heeft gedaan. Ik heb alles gezien,” zegt de 38-jarige prins in de serie, waarvan vandaag de laatste drie afleveringen zijn verschenen. In juli 2020 verloren Meghan en Harry een kindje.

“Weten we nu absoluut zeker dat de miskraam daardoor is ontstaan? Natuurlijk niet,” zegt Harry, “maar rekening houdend met de stress die de berichtgeving veroorzaakte, het gebrek aan slaap en de timing van de zwangerschap, kan ik wel zeggen dat de miskraam werd veroorzaakt door wat ze probeerden Meghan aan te doen.”

Over de periode van de zwangerschap zegt Meghan dat ze ‘echt niet sliep’. “De eerste ochtend dat we wakker werden in ons nieuwe huis, kreeg ik die miskraam.” Het stel was net verhuisd naar hun woning in Santa Barbara.

Suïcidale gedachten

Het stel spreekt in de documentaire ook over de suïcidale gedachten waarmee Meghan heeft gekampt. Harry vindt achteraf gezien dat hij daar niet goed mee omging. “Als ik erop terugkijk, schaam ik me daarvoor.” Volgens Harry benaderde hij de situatie als lid van het koningshuis ‘en niet als echtgenoot. Mijn gevoelens werden beheerst door mijn rol als lid van de Britse royal family.’

Naar eigen zeggen was hij ‘geprogrammeerd’ om zich zorgen te maken over, bijvoorbeeld, evenementen. “Wat als we te laat zijn? Dat vroeg ik me dan af.”

Meghan, die worstelde met duistere gedachten, wilde hulp zoeken, maar dat mocht niet van ‘de familie’, zegt ze. “Ze waren bang voor imagoschade. We zaten in een bubbel waarin we niks konden doen. Ik mocht mijn vrienden niet eens een foto sturen. Onze wereld werd steeds kleiner en kleiner.”

Doria Loyce Ragland, de moeder van Meghan, vond het afschuwelijk om over Meghans gedachten te horen, zegt ze in de docu. “Mijn hart brak, omdat ik wist dat het fout zat.” Meghans moeder betreurt het dat haar dochter steeds werd belaagd door ‘die gieren’, de Britse tabloids. “Ze hebben haar ziel weggepikt. Net zolang tot zij er niet meer wilde zijn.”

Harry en Meghan met Oprah Winfrey in een eerder interview. Beeld via Reuters

Klein huis met laag plafond

In de documentaire gaat het ook over kleinere problemen. Harry en Meghan vinden bijvoorbeeld dat het publiek nooit goed heeft doorgehad hoe het stel in Engeland woonde. “Kensington Palace klinkt heel koninklijk,” zegt Meghan. “Natuurlijk: het woord paleis zit in de naam.” De twee woonden echter in Nottingham Cottage, een pand op het terrein van Kensington Palace. “En dat was klein,” aldus Meghan. “Het huisje helt zelfs licht over,” zegt Harry. Het plafond was zo laag dat hij steeds zijn hoofd stootte.

Oprah Winfrey, die het stel een bezoek bracht in Nottingham Cottage, ging zitten en zei: “Dit gelooft niemand.”

‘Aan de wolven gevoerd’

De twee spreken ook over hun eerste zoon Archie. Meghan had het gevoel dat zijn geboorte haar zou helpen ‘echt deel uit te maken’ van de koninklijke familie. “Ik was zo enthousiast na zijn geboorte, ik hoopte een gezin te kunnen stichten, zoals ik dat altijd al had gewild.”

Meghan, Harry en Archie. Beeld EPA

Ze deed naar eigen zeggen ‘alles wat ze kon’ om de Britse royal family ‘trots te maken en echt deel uit te maken van de familie’. Die bubbel barstte echter al snel. “Voor de media was het al duidelijk dat het paleis haar niet zou beschermen,” zegt Harry erover. “Snel verschenen er meer verhalen over Meghan in de tabloids.” Meghan: “Ik besefte dat ik niet alleen voor de wolven werd gegooid, ik werd ook aan de wolven gevoerd.”

Half erin, half eruit

Harry’s relatie met zijn oudere broer William kwam onder druk te staan tijdens een meeting over de plannen van Harry en Meghan om naar het buitenland te verhuizen. “Ik ging naar die meeting met hetzelfde voorstel dat we al in het openbaar hadden gedaan, om onze titels neer te leggen,” zegt Harry. “Toen ik daar aankwam, kreeg ik vijf opties. Nummer één was all-in, dat er niks zou veranderen, en nummer vijf was all-out, dat we volledig vertrokken.”

Harry zegt dat hij voor ‘optie drie’ koos. “Half erin, half eruit. We zouden onze eigen banen hebben, maar ook werken ter ondersteuning van de koningin.”

Prins William (links) en Harry. Beeld AP

Al snel werd duidelijk dat zijn idee niet bespreekbaar was, alsof er toch maar twee opties waren: erin of eruit. Het was overigens Harry’s idee om afstand te doen van de koninklijke titels, vertelt hij. “Meghan heeft me nooit gevraagd om te vertrekken.” De tabloids schreven dat het statement van Harry en Meghan in het voorjaar van 2020, waarin zij vertelden hun titels neer te leggen, als een verrassing kwam voor koningin Elizabeth. “Het idee dat ik dit heb gedaan zonder met mijn grootmoeder te overleggen, is onzin. Zoiets zou ik nooit doen. Ik heb zoveel respect voor haar,” zegt Harry. “Dit was al maanden aan de gang,” zegt Meghan.

‘Team van William lekte verhalen’

Volgens Harry heeft het communicatieteam van prins William bewust verhalen over hem en Meghan ‘gelekt bij de media’. Harry insinueert dat zijn broer dat deed om te voorkomen dat er verhalen over hem en Catherine zouden verschijnen.

Harry noemt dat ‘een vies spelletje’. “Ik heb dertig jaar ervaring achter de schermen en weet hoe dit systeem werkt. Je weet dat er wordt gelekt en dat verhalen worden geplant. Als een communicatieteam een negatief verhaal wil voorkomen, dan zullen ze dat ruilen en je iets geven over een andere royal,” legt hij uit. “Uiteindelijk werken de communicatieteams tegen elkaar.”

Prins William en hertogin Catherine. Beeld Getty Images

En dat terwijl William en Harry elkaar juist hadden beloofd dit nooit bij elkaar te doen. Harry: “Om te zien dat het kantoor van mijn broer uiteindelijk precies datgene deed waarvan we elkaar hadden gezegd het nooit te doen, dat was hartverscheurend.”

‘Ik mocht oma Elizabeth niet zien’

Harry is van mening dat hij ervan is weerhouden zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, te zien, vertelt hij in de docu. Ze had hem uitgenodigd te komen praten, maar ging dat ineens niet meer door toen hij en Meghan op het vliegveld in het Verenigd Koninkrijk landden. Harry belde toen zijn grootmoeder op. “Ze zei me dat haar was verteld dat ze het te druk had. Wauw... dacht ik.”

Koningin Elizabeth met prins Louis. Beeld AFP

“Dit gebeurt als een familie en een familiebedrijf met elkaar botsen,” zegt Meghan over het voorval. “Ze zorgden ervoor dat hij de Queen niet kon zien, maar ze zorgden er vooral voor dat een kleinzoon zijn eigen oma niet kon zien.”

In de eerste drie afleveringen van de Netflixdocumentaire vertelde het stel onder meer over hoe ze elkaar hebben ontmoet, over prinses Diana en over hun slechte verhouding met de Britse paparazzi.