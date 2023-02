Harry Styles verzilvert al zijn nominaties en wint vier Brit Awards

Harry Styles met de Brit Award voor Album of the Year Beeld Vianney Le Caer/Invision/AP

Styles kreeg zaterdag in de O2 Arena in Londen de beeldjes voor beste Song of the Year, beste Pop-act, Artist of the Year en Album of the Year, voor zijn album Harry’s’ House. De Brit Awards zijn de belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk. Zij werden voor het 43ste jaar uitgereikt.

“Ik ben hier ontzettend dankbaar voor en ik ben me zeer bewust van mijn bevoorrechte positie hier vanavond”, zei Styles. “Deze nacht is heel speciaal voor mij. Dank voor het warme welkom. Ik ben enorm trots op mijn Britse afkomst en dat we hier vanavond de Britse artiesten en Britse muziek eren.” De zanger won vorige week in de Verenigde Staten ook al twee Grammy Awards, één eveneens in de categorie Album of the Year.

Vrouwen

Net als vorig jaar werd er bij de Brit Awards geen onderscheid meer gemaakt tussen prijzen voor mannen en vrouwen. Het leverde de organisatie na de bekendmaking van de nominaties de nodige kritiek op, aangezien er in de categorie Artist of the Year alleen mannen waren genomineerd. De organisatie zei dat te betreuren, maar voegde eraan toe dat er “helaas” weinig commercieel succesvolle hits zijn uitgebracht door vrouwen in 2022.

“Onder de 71 artiesten die in aanmerking kwamen voor de longlist zijn slechts 12 vrouwen (17 procent). We erkennen dat dit wijst op bredere problemen rond de vertegenwoordiging van vrouwen in de muziek die zeker moet worden aangepakt”, zo liet de organisatie weten in een verklaring.

De Amerikaanse wereldster Beyoncé werd uitgeroepen tot internationale artiest van het jaar en haar hit Break My Soul won in de categorie International Song of the Year. De eerste keer dat de Brit Awards werden uitgereikt was in 1977.