Harry Mens had de opvolger van Rutte aan tafel: ‘Ik denk dat jij daar geknipt voor bent’

Vincent Karremans, lijsttrekker van de VVD in Rotterdam, bleek naast een vlotte jongen ook een vlotte spreker. Beeld Business Class

Verdomd ja, de gemeenteraadsverkiezingen, dacht Lips toen hij tijdens de weekendboodschappen belaagd werd door politici in kleurige windjacks die hem flyers in de hand drukten. Met een dreigende kernoorlog was de gemeentelijke politiek er een beetje bij ingeschoten, qua interesse.

Sowieso had Lips, als professioneel televisiekijker, weinig van de campagne gemerkt. Lokale politici leken wat beschroomd om de aandacht al te nadrukkelijk op zichzelf te vestigen, nu er in Oekraïne oorlog woedt. Behalve dan Vincent Karremans, lijsttrekker van de VVD in Rotterdam. Die gaf naar verluidt een halve ton uit aan een dystopische film waarin hij als een soort Joker door een verlaten stad loopt. Zaterdag prijkte hij op een paginagrote advertentie in het AD, waarin hij staccato zijn visie uiteenzette. ‘De skyline is geweldig. Om naar te kijken. (...) Stenen zijn gaaf, maar allereerst een thuis.’ Dat is iemand om in de gaten te houden, dacht Lips.

Zondag schoof Karremans aan in Business Class. Dat hij zichzelf voortdurend een ‘ondernemer in de politiek’ noemde kon Harry Mens wel waarderen. Karremans bleek naast een vlotte jongen ook een vlotte spreker, al werd het hem ook niet echt moeilijk gemaakt. “In de wandelgangen word je genoemd als de getalenteerde opvolger van Rutte, hoe zit dat allemaal?”, was de eerste, typisch Mensiaanse vraag.

Ook Karremans voerde met het oog op de oorlog ‘een beetje ingetogen’ campagne, zei hij. Desondanks ging hij die avond ‘de kroeg in om bitterballen uit te delen, want dat is toch de trademark van de VVD’. Ook dat kon de goedkeuring van Mens wegdragen. “Nederland wil toch een vervanger van Rutte en ik denk dat jij daar geknipt voor bent,” concludeerde hij. Lips denkt dat Mens daar wel eens gelijk in kan krijgen: van Karremans gaan we nog veel horen.

