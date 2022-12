Harry en Meghan praten op Netflix over geheime relatie en roddelpers: ‘Ik wilde mijn gezin beschermen’

In de eerste afleveringen praten Harry en Meghan onder meer over hun ontmoeting. Beeld AFP

Na een bezoek aan Hollywood School House, de basisschool van Meghan Markle in Californië, komt de Hollywood Bowl in beeld. Met haar moeder Doria bezocht ze jaren geleden op het evenemententerrein een concert. Op de parkeerplaats, zo vertelt de hertogin van Sussex, schreeuwde iemand ‘neger’ naar hen. Tot dan toe was ze nog nooit geconfronteerd met racisme. Deze scène in de donderdag verschenen documentaire vormt het startsein van een geraffineerde aanval op het Verenigd Koninkrijk en het paleis waar haar donkere huidskleur een ‘constant probleem’ is.

Harry & Meghan begint lieflijk. Ze leerden elkaar niet kennen bij een blind date, zoals het duo eerder vertelde, maar op Instagram. Toen Meghan naar Londen reisde om Wimbledon te bezoeken, spraken ze na een tenniswedstrijd af in Soho House in het centrum van de stad. Op de ontmoeting volgde een dag later op dezelfde locatie een tweede date. “Het was zo enorm verfrissend, zo leuk,” blikt Harry terug.

De prins heeft dan al een waarschuwing gegeven. “Het is mijn taak om de exploitatie en de omkoping van media voor het voetlicht te brengen.” Tijdens de mierzoete introductie leert de kijker de koosnamen van beiden. Harry noemt zijn echtgenote ‘M’ en ‘Meg’, terwijl hij luistert naar ‘H’ en ‘Haz’. Meghan blijkt bovendien een kopie van Lady Diana te zijn. “Ze heeft compassie, empathie, zelfvertrouwen en warmte, net als mijn moeder.”

Deze observatie komt niet toevallig aan bod. In de eerste afleveringen maken ze duidelijk dat de breuk met het koningshuis geen keuze was, maar een noodzaak. Harry: “Ik was doodsbang dat de media Meghan weg zouden jagen.” Zijn eerste jeugdherinneringen bestaan uit hordes paparazzi, die hem als een zwerm bijen achtervolgen. “Ik zag de stress en de tranen bij mijn moeder. Ik dacht: Wie ben ik? Waar maak ik onderdeel van uit?”

Jager en prooi

Tijdens een rit in een auto met chauffeur door New York ziet de kijker Meghan en Harry op de achterbank nerveus over hun schouder kijken. “Een paparazzo op een scooter volgt ons,” zegt Meghan. Het stel wekt de indruk, na een uitweiding over de dood van Diana in een tunnel in Parijs, zich nergens op hun gemak te voelen. “Jager en prooi,” zegt Harry over de Britse media, ook nu hij zich in Amerika bevindt.

Indirect komt de hertog van Sussex met een beschuldiging aan het adres van zijn familie. De ‘royal rota’, geselecteerde journalisten, vormt volgens hem een verlengstuk van de pr-afdeling van het paleis. Daarmee impliceert hij dat negatieve verhalen over Meghan bewust zijn ingestoken. Beelden uit het archief van beiden halen de scherpe kanten er iets vanaf: Meghan als guitige tiener, Harry als ondeugende kleuter.

Ondertussen voert Netflix de spanning voorzichtig op. Hoogleraar David Olusoga, na de moord op George Floyd een veelgevraagde studiogast, legt het duistere verleden van het VK uit. Koningin Elizabeth I (1533–1603) betaalde voor het eerste konvooi van slaven. De Britten, zo stelt de Engelsman, zijn een eind gekomen, maar racisme doordrenkt de samenleving nog steeds. Het EU-referendum, gevoed door haat tegen migranten, geeft dat volgens hem weer.

Kolonialisme zit volgens Harry in de genen van de ‘royal family’. “In deze familie ben je meer onderdeel van het probleem dan van de oplossing. Er zijn reusachtige hoeveelheden van onbewuste bevooroordeeldheid.” Door zijn veelvuldige bezoeken aan Afrika en zijn tijd in het leger ‘knapte de luchtbel’ waarin hij opgroeide. Meghan onderwees hem verder in de nuances van racisme.

‘Ranzige verhalen’

De voormalige actrice, ‘een naald in een hooiberg’ volgens de verliefde Harry, kreeg niet de kans om haar positieve invloed op de monarchie vorm te geven. “De media zijn er constant op uit om de ranzigste verhalen te creëren en te pluggen,” verzucht ze. Harry, die zich volgens een andere expert heeft getransformeerd tot een ‘antiracist’, wist zich geen raad met de hebzucht van diverse bronnen. “Het is bizar om te zien wat mensen doen in ruil voor een som geld.”

Deze terzijde leidt naar vader Thomas Markle, die zich in aanloop naar het huwelijk flink liet betalen door boulevardkranten om foto’s van hem te laten nemen. Met haar telefoon op de luidsprekerstand belde Meghan hem op. Thomas ontkende opzet. “Ik weet niet waarom, maar ik geloofde hem niet,” zegt ze. Het paar kreeg hem vervolgens niet meer te pakken.

“Ineens hoorden we hem praten op TMZ,” vervolgt ze. “Hij komt niet naar de trouwerij.” Thomas blijkt een hartaanval te hebben gekregen. Na meer dan twintig mislukte pogingen om hem te bereiken in het ziekenhuis, krijgt ze een sms, volgens haar niet van zijn hand. ,,Ik heb nooit met hem gesproken.” Zonder uitleg waarom er geen verzoeningspoging is ondernomen, zegt Harry: “Nu heeft ze geen vader meer.”

In de overige drie afleveringen, die vanaf volgende week donderdag te zien zijn, komen Harry en Meghan ongetwijfeld terug op de rode draad van hun documentaire: racisme binnen en het buiten paleis. Meghan, volgens haar man bijna een reïncarnatie van Lady Diana, deed alles om haar rol te vervullen, maar ze werd kapotgemaakt. “De media zouden altijd wel een manier vinden om me te vernietigen.”

Donderdag kwamen de eerste drie afleveringen van de serie Harry & Meghan online. De volgende drie zijn vanaf volgende week donderdag te zien.