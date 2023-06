Harrison Ford te oud voor Indiana Jones? Kleerkast Olivier Richters: ‘Die man is fitter dan ik!’

In Indiana Jones and the Dial of Destiny, nu in de bioscoop, neemt Harrison Ford het op tegen Hollandse kleerkast Olivier Richters, alias The Dutch Giant.

Op 17-jarige leeftijd is Olivier Richters nog een klunzige, tengere puber. Dan stort hij zich op bodybuilding. Maar The Dutch Giant, zoals de nu 2,18 meter lange en 161 kilo zware Richter bekendstaat, wil meer. Acteren eens proberen? Hij slaat de Nederlandse filmindustrie over en belandt in onder meer Marvels Black Widow met Scarlett Johansson en The Kingsman met Ralph Fiennes. Nu is hij te zien in de vijfde Indiana Jones.

Hoe kreeg u dat voor elkaar?

“Ik dacht slim te zijn en van grote Hollywoodfilms de aftiteling te bekijken om te zien wie de casting deed en die te mailen. Ik kreeg nooit antwoord, omdat het spelletje anders wordt gespeeld. Je moet een manager hebben die voor een groot agentschap werkt; ik zat in één B-productie. Een horrorfilm, Ravers – zó slecht dat hij niet eens in de bioscoop verscheen. Een tegenspeler raadde mij de agent aan die ik nu heb. Voor The Kingsman was het in één keer raak en toen is het balletje gaan rollen.”

Ineens tussen de grote wereldsterren. Verlamde dat u niet een beetje?

“Bij The Kingsman nog wel. Ik wilde me natuurlijk niet gedragen als een fan die op handtekeningen uit is. Daar leerde ik al snel iedereen ‘gewoon’ als collega’s te beschouwen. Tijdens Indiana Jones heb ik nooit om een foto met Harrison gevraagd. Veel later pas, op de première. Ik moest er toch eentje hebben natuurlijk.”

Hoe was het met Ford?

“Ik las dat iedereen zich zorgen maakte: kon hij op zijn leeftijd (13 juli wordt hij 81 jaar) nog wel ‘Indy’ zijn? Die man is fitter dan ik! Ik heb hem tussen de opnames door nooit op een stoel zien zitten. Hij fietste ook elke dag 15 kilometer én deed veel van zijn eigen stunts. We draaiden scènes in New York met honderden figuranten. Zodra de camera uit stond, maakte hij met iedereen een praatje. Zoiets hoef je als acteur met zo'n status niet te doen.”

U valt op door uw postuur, maar ik kan me voorstellen dat u ook indruk hoopt te maken met uw acteerkwaliteiten.

“Het eerste doel was mezelf laten vereeuwigen op het witte doek. Vervolgens wil je inderdaad ook serieus genomen worden. De ‘acteercursussen’ die ik volgde, waren op het hoogste niveau: ook als ik niet nodig was op de set, keek ik hoe mijn collega’s het deden. Hoe iemand als Mads Mikkelsen zijn teksten tot leven wekte... Betere lessen kun je niet krijgen.”

Maar leidt dat ook tot rollen die niet per se om het uiterlijk draaien?

“Ik mag er nog weinig over zeggen, maar ik krijg binnenkort mijn eerste tekstrol. Het is iets heel groots en ik mag er vijf maanden voor naar Canada.”