Hard werken, niet scoren, zo gaat dat met voetbaldromen

Onbezorgd een balletje trappen is er niet bij op dit gras.

Tijdens een teambespreking zegt Seth van 12, de vertwijfeling in zijn ogen, fluisterend tegen het jochie naast hem: “Maar wij zijn toch geen Barcelona? Wij zijn Alphense Boys.” Vlak daarna loopt de cameraploeg lang voordat de zon opkomt mee met de vader van Finn, zo’n andere voetballer met een droom. Vader bezorgt boodschappen voor Albert Heijn, omdat zo’n baan goed te combineren is met het begeleiden van zijn 12-jarige zoon. Hun droom is mijn droom, zegt hij. Nogmaals: bij Alphense Boys dus.

Lips wist het natuurlijk wel, dat de voetballers die uiteindelijk bij een profclub terechtkomen daar bloed, zweet en tranen voor hebben moeten vergieten. Dat gewoon lekker tegen een balletje trappen onvoldoende is als je echt iets wilt. Voor jonge jongens die in het betaald voetbal debuteren is ongedwongenheid al jaren verleden tijd.

Lips raakte een tikje gedeprimeerd door de eerste van vier afleveringen Voetbaldroom, een docuserie die jonge voetballers volgt in hun streven profvoetballer te worden. Mooi gemaakt, vol fijne beelden van jeugd­trainers die net even te streng zijn om nog aardig genoemd te kunnen worden. Voetbal als opleiding.

Goed worden is een keuze, maar zo zit het ook weer niet helemaal, blijkt uit de statistieken van een van de jeugdtrainers van profclub Sparta. Van alle 600 jeugdspelers die de laatste jaren bij zijn club hebben gespeeld, heeft slechts vijf procent het eerste gehaald. En maar twee procent speelde vervolgens meer dan twintig wedstrijden.

Tegelijk dacht Lips aan zijn eigen jonge jaren, toen hij nog fris en fruitig over Amsterdamse velden draafde. Niet gehinderd door barse trainers langs de zijlijn, maar zeker ook niet geholpen door hen. Hij deed maar wat en in plaats van voetbalroem te vergaren, schrijft hij nu stukjes over televisie. Verschil moet er zijn kennelijk.

