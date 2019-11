Hans van Manen schenkt 24 werken van Mapplethorpe aan Rijksmuseum

Hans van Manen, Taco Dibbits en Henk van Dijk bij de geschonken foto’s van Robert Mapplethorpe aan het Rijksmuseum. Beeld Jan-Kees Steenman/Rijksmuseum

De schenking omvat 21 foto’s en 3 porseleinen borden, waaronder een zelfportret van Mapplethorpe, twee portretten van Hans van Manen zelf, bloemen en homo-erotisch werk.

Het verworven werk zal over een paar jaar deel uitmaken van een grote overzichtstentoonstelling van Amerikaanse fotografie van 1839 tot nu, die het Rijksmuseum momenteel voorbereidt.

In het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw begon Robert Mapplethorpe (1946-1989) met het maken van naaktfoto’s. Hij trok zich niets aan van de veronderstelde grenzen tussen ‘beschaafd naakt’ en schokkende, harde en expliciete gay- en sm-seks. Hij bracht zijn eigen wereld in beeld, al fotografeerde hij niet ‘live’ en op locatie, maar ensceneerde hij alles zorgvuldig in zijn studio.

Seks en kunst waren voor Mapplethorpe geen gescheiden werelden; hij zag zelf weinig verschil tussen het fotograferen van een bloem en van een penis. Daardoor zorgde hij ervoor dat pornografie vanuit de ‘onderwereld’ in het officiële kunst- en galeriecircuit terechtkwam. Harde seks zag er nog nooit zo goed uit als bij Mapplethorpe; zijn foto’s waren technisch perfect, terwijl pornografie tot dan toe meestal een beetje groezelig was en slecht gedrukt.

De fotocollectie van het Rijksmuseum bestaat uit circa 150.000 foto’s uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw, zowel uit binnen- als uit buitenland. Het is de ambitie van het Rijksmuseum om de hele geschiedenis van de fotografie in beeld te brengen, van erkende meesterwerken van topfotografen tot toepassingen in reclame, mode, journalistiek en wetenschap. Daarbij was er maar één foto van Mapplethorpe: een portret van Patti Smith.

De prijzen die momenteel voor Mapplethorpes worden betaald, maken dat zijn werk, anders dan door een schenking, buiten bereik van het museum is.