Hans van Breukelen speelt de vermoorde onschuld: ‘Ik heb alleen maar ‘Scheisse’ gezegd’

Andere tijden sport, NPO 1.

Even heeft Lips getwijfeld. Moest hij zich, na de deceptie van het Nederlands elftal tegen de Tsjechen, voor de zoveelste keer laven aan het EK-succes van 1988? Wat viel daar na 33 jaar nog over te zeggen?

Toch werd hij niet teleurgesteld, al was het maar vanwege de vrolijke ontmoeting die Andere tijden sport in beeld bracht tussen de vijanden van weleer: de Nederlandse doelman Hans van Breukelen en de Duitse spits Frank Mill, ook wel bekend als de schwalbekoning.

Op tafel lag een map van Nol de Ruiter, destijds assistent-bondscoach, met tal van fijne details over het kampioenschap. Daaronder de mening van wijlen bondscoach Rinus Michels over Mill. Die zou zich schuldig maken aan provocaties en het uitlokken van penalty’s. Mill maakte er lachend een foto van.

Na een harde overtreding op de rand van het strafschopgebied zagen we hoe Van Breukelen zich over de kermende Duitser Lothar Matthäus buigt: ‘Ich hoffe dass du focking sterbst.’ Het was hem nog op een standje van zijn leraar Duits komen te staan, omdat het stirbst moest zijn. Op de rest van de zin had hij niets aan te merken.

Ook Mill kon rekenen op een speciale behandeling. “Je hebt me bedreigd,” zegt hij meer dan dertig jaar na dato, terwijl hij Van Breukelen vriendelijk de hand schudt. Die speelt met verve de vermoorde onschuld: “Tegen jou heb ik alleen maar Scheisse gezegd.”

Nederland won met 2-1 van Duitsland, waarna de finale tegen de Russen alleen nog een formaliteit leek. In de map van Nol de Ruiter had Michels het over opportuniteit. Hij verklaarde dat het Nederlands elftal van 1988 beter was dan het elftal met Johan Cruijff dat in 1974 de WK-finale verloor van West-Duitsland. ‘Vooral de moraal.’

Ineens begreep Lips wat er schort aan het Nederlands elftal anno 2021.

Reageren? hanlips@parool.nl.