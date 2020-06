Hans Teeuwen: ‘Iedereen komt hier knettergek uit’

Hans Teeuwen kon niet stilzitten: “Het is voor mij een vrij natuurlijke reactie: op iets ingrijpends volgt een creatieve ontlading.” Beeld -

Eén. Welgeteld één try-out deed Hans Teeuwen (53) dit jaar. Op 11 maart stroomde het Zaantheater in Zaandam vol. Vier dagen later ging Nederland in lockdown en kon zijn show Nou Lekker Dan –what’s in the name in de ijskast.

De bezoekers, ze zijn spekkoper geweest. “Zij hebben een inkijkje gehad in een cultureel evenement waar de rest van Nederland alleen maar van kan drómen,” zegt Teeuwen op zijn bekende optreedtoon.

De cabaretier was, na drie jaar, net terug van weggeweest. “Ik kwam uit die koker van het schrijven. Eindelijk, eindelijk weer naar buiten. De wei in, de wei in, spelen, spelen, lachende gezichten, applaus, bevestiging. Maar nee, niets, niets van dat al. Het werd thuis op de bank. En ik hád al zo’n naar voorgevoel. Corona ging maar niet weg uit het nieuws. Ik begon er rekening mee te houden dat de tour niet door zou gaan. Terwijl ik teksten uit mijn hoofd moest leren, zat ik op mijn computer het nieuws rondom corona te volgen. Dat was best zwaar.”

Nieuwe realiteit

En toen zijn tour was afgelast? “Op de bank zitten, naar de televisie kijken en denken: mooi, nu heb ik tijd om allemaal andere dingen te doen. Uiteindelijk zit je alleen maar achter je laptop. Raak je steeds meer uitgeput en word je duffer. Dit, corona, dit was nieuw, vooral heel nieuw. We wisten met z’n allen niet waar we aan toe ­waren. Hoe gingen we dat doen? Praktisch veranderde nog niet eens zo heel veel, want sinds ik zo’n lekker huis heb, is mijn actieradius ongeveer een meter of vijf.”

Vrij snel nadat de nieuwe realiteit was ingedaald, doemden contouren op van een nieuwe voorstelling: de coronaconference. “Het is voor mij een vrij natuurlijke reactie: op iets ingrijpends volgt een creatieve ontlading. Ik ben maar weer gaan schrijven en dacht: ik neem het thuis op. Ik kon me geen voorbeeld voor de geest halen van iemand die dat al gedaan had. Leek me een leuk experiment.”

Steeds bizarder

De voorstelling, vanavond op televisie, ­beschrijft ‘een dag uit het leven van iemand die in de lockdown zit’. “Die allerlei manieren ­probeert te vinden om zichzelf bezig te houden. En daar steeds bizarder van wordt. Of ik mezelf speel? Nou dan moet ik altijd denken aan die grap van Theo Maassen. ‘Iedereen zegt dat ik mezelf moet zijn, maar zo bén ik niet’.”

Voor de opnamedag deed Teeuwen met succes een beroep op regisseur Max Porcelijn en zo werd er die dag in mei van twee uur ’s middags tot twee uur ’s nachts gedraaid: in zijn huis­kamer, zonder publiek, zonder lach. “Maar dat had ook een voordeel, omdat je dan de deadpan, de straight face langer kunt volhouden. De tekst bepaalt het ritme en niet de interactie met het publiek. Als je normaal gesproken in een volle zaal staat en er wordt gelachen, dan moet je even wachten en word je uit je rol gehaald. Daardoor is het minder echt. Nu is het meer acteren dan komedie, maar wordt de illusie niet doorbroken.”

Socialemediabubbel

De coronaconference was al af toen de discussies rond racisme oplaaiden. “Het zit er een klein beetje in, maar het is natuurlijk een onderwerp op zich. Daar kun je een hele voorstelling aan wijden, al heb ik dat hiervoor in Echte rancune al gedaan. Mijn voornemen was toen om zo vaak mogelijk het woord huidskleur erin te stoppen. Wat er nu gebeurt, is wat een lockdown blijkbaar met mensen kan doen. Ze trekken zich terug in hun socialemediabubbel en komen er knettergek uit. Dat lijkt de les. De hysterie na een gruwelijke tragedie in Amerika lijkt plotseling één op één overgenomen te worden in ­Nederland. Dat is best raar. Wat ik ervan vind, komt ooit terug in een fantastisch statement in een voorstelling. Zoals dat dan bij mij werkt.”

Slechts enkelen zagen de (ruwe) versie van deze coronavoorstelling, onder wie zijn dochter Nika (6). “Dat kon net. Zij vond het allemaal erg interessant.” Ja, ze is grappig, stelt Teeuwen die er op z’n Teeuwens aan toevoegt: “Maar laat ze eerst haar geld er maar mee verdienen. Dan ­praten we verder. Kleedkamerkomieken zijn er genoeg, maar onder druk presteren, dát heb ik haar nog niet zien doen.”

Nee, het vaderschap heeft hem niet mild ­gemaakt. “Wat grappig is, is grappig. Mijn materiaal is daar niet door beïnvloed,” stelt Teeuwen, die zegt ‘zeer te genieten van het vaderschap’. “Ik ben veel thuis en dat vindt zij ook erg gezellig. De grootste nachtmerrie van mijn dochter is dat het virus ooit zal verdwijnen.”

Suf geamuseerd

Nu dat er voorlopig niet in zit, denkt Teeuwen na over de komende maanden. “Het is afwachten, ik hoop dat er iets verzonnen wordt. Mondkapjes met een lachend gezicht bijvoorbeeld. Dat zou heerlijk zijn. Dat je de hele tijd het ­gevoel hebt dat iedereen suf geamuseerd is. Dat je ze ook niet ziet gapen.”

Deze thuisshow smaakt naar meer. “Zo’n ­monoloog filmen, het is nieuw, een leuke vorm en best goed gelukt, vind ik. Ik speel met de ­gedachte er nog eentje te doen. Op een andere locatie misschien, of mijn huis verbouwen. Misschien kan ik op deze manier wel een oudejaarsconference doen, al is de echte al vergeven, hè. Ik heb begrepen dat ik daarvoor nooit in aanmerking kom. Ik schijn te controversieel te zijn.”

PowNed was eerder al bezig Teeuwen te strikken voor een oudejaarsconference op de NPO 3, maar volgens directeur Dominique Weesie is ‘BNNVara daar toen voor gaan liggen, omdat ze Hans niet tegenover Claudia de Breij wilden hebben’, aldus Weesie. “Politics, fucking politics,” reageert de cabaretier zelf. En, wederom, op z’n Teeuwens: “Op een gegeven moment kwam ik mijn huis uit, ben ik een portiek in gesleept en hebben ze me in elkaar geslagen. Ik weet niet zeker wie het waren. Maar het enige wat ze me nablaften, was: ‘Don’t fuck with the NPO.’ Nou, dan weet je het wel.”

Smerige spelletjes, de coronaconference, vanavond op NPO 3 om 22.05 uur