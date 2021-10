Hans Mulder wint Jan Wolkers Prijs voor beste natuurboek

De prijs is zondagochtend uitgereikt tijdens een live-uitzending van het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels vanuit de Hortus Botanicus in Leiden.

‘De ontdekking van de natuur’ bestaat uit twintig verhalen over hoe de kijk op de natuur in de wereld door de eeuwen heen is veranderd. Juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen noemde de winnaar een “rasverteller”. Mulder “schrijft toegankelijk en weet de lezer zo een boek lang bij de les te houden - geholpen door vleugjes ironie en een riante verzameling illustraties en klassieke prenten,” aldus Geelen.

Er waren nog vier genomineerden voor deze negende editie van de Jan Wolkers Prijs. De prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. De winnaar krijgt 5000 euro en een originele tekening van de winnaar, gemaakt door Siegfried Woldhek. De jury bestaat uit Karina Wolkers, Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds), Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en Daniel Gulpers (Vroege Vogels).

Dit jaar werden meer dan 130 boeken ingezonden, die zijn verschenen tussen 1 juni vorig jaar en 1 juni dit jaar. Het gaat om veldgidsen, monografieën, kinderboeken, poëziebundels, naslagwerken en romans. Vorig jaar won Valerie Trouet met ‘Wat bomen ons vertellen’. In 2019 won Marente de Moor de prijs met ‘Foon’ en in 2018 was dat Menno Schilthuizen met het boek ‘Darwin in de stad’.