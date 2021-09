Hans Klok: ‘Ik ga nog jaren plezier hebben van die Zomergastenuitzending’

Corona trok een streep door het tienjarige contract van Hans Klok in Las Vegas. Terug in Nederland staat hij vanaf zondag elk weekend in het fonkelnieuwe Harbour Club Theater, maar niet met een dinershow. ‘Met een lepel soep in je hand kun je niet klappen.’

Hans Klok kreeg via Instagram een bericht van Joost Verhoeven, mede-eigenaar van The Harbour Club Oost aan de Cruquiusweg: ‘Hans, we hebben een theater gebouwd en dat willen we graag aan jou geven.’ Daaronder een telefoonnummer. Het bleek geen flauw geintje.

Het gevolg van dat telefoontje is dat Klok ­momenteel een artistiek dubbelleven leidt. Hij treedt ’s avonds op in een circustent op Java-eiland en overdag loopt hij met zijn hond Chaplin rond in zijn ­eigen theater, waar nog druk wordt gewerkt aan het interieur. Dat is in de bekende Harbour Clubstijl, die vooral vrijzinnig kapitaalkrachtigen aantrekt: veel luxe, maar ook met een rauw randje, met Herman Broodachtige kunst van Selwyn Senatori, een live dj bij de toiletten, ­zodat daar ook kan worden gedanst en op de ­entreemuur van het theater staat gekladderd: ‘It’s showtime motherfucker’.

Net zo mooi als in Las Vegas? Klok: “Welnee, veel mooier, stijlvoller. Smaak komt uit Europa, niet uit Las Vegas. Het was daar een soort McDonald’s: mensen erin, de show, mensen eruit en de volgende groep erin. Ik wil Las Vegas niet afzeiken, maar dit wordt de hottest ticket in town. Je waant je hier aan de haven in Saint-Tropez.”

Voorlopig staat de show Vegas tot maart in Amsterdam gepland, maar men mikt op meerdere jaren door de toerist te lokken die met een goedgevulde geldbuidel naar Amsterdam komt en een avond all-in wenst: uitstekend eten, ­muziek en dans, een internationale variétéshow met acrobaten, paaldansen, messenwerpen en Hans Klok met zijn Divas of Magic, die zijn Las Vegasshow tot een half uur heeft teruggebracht. Daarna naar de bar en de discotheek, alles onder hetzelfde dak. Klok: “Het is bloedirritant als mensen zitten te eten, terwijl ze naar een show kijken. Dat wordt gescheiden, want met een ­lepel met soep in je hand kun je nu eenmaal niet klappen.”

Spookstad

Door corona werd het tienjarige contract van Hans Klok in Las Vegas bruut afgebroken. Hij bleef nog even met zijn vriend Dan hangen in de hoop dat het spook zou verdwijnen, maar na een half jaar zijn ze toch naar huis gegaan. Las Vegas was een spookstad geworden, maar Klok wilde vooral naar huis om de begrafenis bij te wonen van Nathalie Hoop, die meer dan twintig jaar zijn assistente is geweest.

“We hadden een kutstart in Las Vegas. Toen het eindelijk goed begon te lopen en ik nog een extra promotieoptreden in de show van Ellen De­Generes had gedaan, was het plots afgelopen. Heel erg natuurlijk, maar ik heb geen hulp van een psycholoog nodig gehad om me daar overheen te zetten. Ik voel me een gelukkig mens als ik ’s ochtends opsta. Ik heb nooit een depressie. En de dood van Nathalie, die twee jonge kinderen achterliet, maakte alles relatief. Die hele ­corona interesseerde me echt niet meer. Ik dacht, ik kom wel weer aan het werk. Het circus kwam op mijn pad en daarna dit theater. Vorig jaar was The Harbour Club tussen twee lockdowns drie maanden open. Het leek alsof heel uitgaand Amsterdam met geld toen hier zat. Met die bak onverwacht geld hebben ze toen een theater gebouwd. Ik heb nu net als Josephine Baker in Parijs en Pia Beck in Scheveningen een eigen theater.”

Stel Hans Klok een vraag over het variété en hij barst los, zoals hij dat ook deed tijdens de veelbekeken aflevering van Zomergasten. Vooraf koketteerde Klok een beetje met zijn zogenaamde oppervlakkigheid, maar uit alle hoeken en gaten kwam bewondering voor de manier waarop hij het variété beschreef als een volwassen en hoogwaardige theatervorm met een interessante geschiedenis. De VPRO was zo verrukt met het succes van de avond dat er met Klok een ­serie over de geschiedenis van het variété wordt gemaakt.

Te strakke broek

Klok: “De dag na de uitzending hing Netflix aan de telefoon met een leuk idee. Ik ga nog jaren plezier hebben van Zomergasten. Ik snap wel waarom veel mensen zo over mij dachten. Je ziet Hans Klok met een open shirt tot aan zijn navel, een te strakke broek, te mooie vrouwen, met windmachines voor de wapperende haren. Je denkt dan: wat een ijdele man. Dat is deels natuurlijk ook wel zo, maar je imago is niet wat je bent.”

De prijs voor een goede truc kan in de tonnen lopen. Welke Kloktruc heeft zoveel opgeleverd? Klok: “Geen een. Ik kan acts van anderen een nieuwe jas geven, zodat je ze niet meer herkent. Zelf heb ik geen enkele truc uitgevonden, maar ik doe ze beter dan wie ook. In Amerika heb ik geleerd dat je mag zeggen dat je goed bent. Ja, ik pik regelmatig grappen en trucs van anderen, maar wel selectief. Als je van één artiest alles pikt, ben je een dief. Maar als je van alle grote ­artiesten een klein beetje pikt, dan zeggen ze dat je goed research hebt gedaan. Ik behoor tot die tweede categorie.”

Vegas met Hans Klok in The Harbour Club Oost. ­Première 26 september. Kaarten: theharbourclub.com