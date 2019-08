Hans Klok: ‘Dit voelt als de laatste kans’

Voor de tweede keer in zijn succesvolle carrière staat illusionist Hans Klok in Las Vegas. Dit keer wil hij het langer volhouden dan in 2007.

Hij klinkt opgetogen, maar ook moe. Hans Klok – The World’s Fastest Magician – is nu een halve maand met zijn show te zien in megahotel Excalibur in Las Vegas. Het zijn pittige weken, met een show waaraan nog gesleuteld wordt, met veel interviews op de radio, tv en het lokale sufferdje – alles om maar volk de zaal in te trekken. “Het is zwaar. Ik, en de dansers ook, hebben overal blessures. Tijd om hier te settelen hebben we nog niet gehad.”

Het is een offer dat de 50-jarige illusionist vol overgave brengt. Na jarenlang touren door Europa, leven vanuit een koffer en slapen in een bus was hij toe aan een ‘rustiger bestaan’. Dat werd Las Vegas, de stad waar plastic hoogtij viert en artiesten dankbaar publiek kunnen vinden. Avond aan avond, jaren achtereen.

Met hulp van investeerder Marcel Boekhoorn tekende hij een contract bij entertainmentkolos MGM, dat veertien hotels aan de befaamde Strip bezit. Hij vroeg zijn vaste dansers, de Diva’s of Magic, mee te verhuizen. Alles om de droom te verwezenlijken. Met zijn kenmerkende blonde wapperende haren en opengeknoopte overhemd schittert hij nu op een gigantisch billboard. Indrukwekkend, vindt hij zelf ook. “En Janet Jackson is mijn buurvrouw.”

Een tentje op de kermis

De concurrentie is groot. Mensen die een avondje uit willen, kunnen kiezen uit de bekendste artiesten op aarde. Lady Gaga, Cirque du Soleil, David Copperfield. En dus ook Hans Klok. “Ik zie het zo: ik sta op de kermis, maar met een wat kleiner tentje en een wat goedkoper ticket dan de rest. Een magic show is heel toegankelijk voor jong en oud, voor mensen van over de hele wereld. Ik hoop dat dat mensen over de streep trekt. Niemand weet hier wie ik ben, alleen mensen uit het vak kennen mij. Ik moet echt weer helemaal onderaan beginnen,” zegt Klok met zijn Noord-Hollandse nuchterheid. “Dat is spannend. Het voelt als een laatste kans. Als het nu misgaat, kan ik niet over vijf jaar zeggen: ik probeer het nog eens.”

Twaalf jaar geleden deed hij het al eens, onder de vleugels van Joop van den Ende. Met Baywatch-babe Pamela Anderson naast zich haalde hij de wereldpers, maar de zalen zaten niet vol genoeg om de kostbare operatie overeind te houden. Na een half jaar keerde hij terug naar Nederland. “Toen stond ik in een zaal met vijftienhonderd stoelen, twee shows op een dag. Veel te veel.”

Nu pakt hij het anders aan. In de nachtclub in hotel Excalibur betekent een volle zaal 450 toeschouwers. Het plafond is eigenlijk wat te laag voor de kunsten die Klok wil vertonen, maar ‘dat heeft ook wel weer wat’. “Het is een stuk intiemer, eigenlijk een beetje zoals Siegfried en Roy, mijn voorbeelden, die jarenlang in de Stardust stonden voor 500 man. Of Elvis in het Hilton. Die massa’s zijn pas later gekomen.”

Platter

Hij past zich snel aan. Al de eerste avond sleutelden Klok en zijn team aan de show. Er zat een kop en een staart aan het verhaal, het was te veel theater voor Vegas. Te Europees, misschien. “Ze willen hier joelen, ze willen schreeuwen. Wel­come Las Vegas! Are you ready for an exciting night? Platter, ja, maar het publiek houdt er hier van erbij betrokken te worden.”

Loopt het al? Daar kan Klok nog niets over zeggen. Twee weken is te kort. “Vraag het nog eens over één of twee jaar,” zegt hij. Illusionistenduo Siegfried en Roy is in elk geval al komen kijken. “Dat was fantastisch, ook voor de publiciteit. Nu David Copperfield nog, die ook in Vegas staat,” zegt Klok. Na een korte stilte: “Ik denk niet dat hij komt, hij is niet zo’n aardige man.”

Uiteindelijk moet The World’s Fastest Magician een succes worden in Vegas. Dan krijgt Klok hopelijk tijd om naast de drukte van de stad – ‘het is hier elke dag Koningsdag’ – van de natuur in de buurt te genieten met vriendlief Dann. “Ik ben een tegenstrijdig mens. Ik hou van plastic en nep, hoe groter hoe beter, maar mijn leukste vakanties zijn als ik ga kamperen.”