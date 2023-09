Hans Goedkoop onderzocht het oorlogsverleden van zijn opa: ‘Voor ons was hij geen beestmens, maar een respectabel man’

In de NTR-documentaireserie Indonesia roept! onderzoekt Hans Goedkoop het oorlogsverleden van zijn opa, generaal-majoor aan Nederlandse zijde tijdens de zogeheten politionele acties. ‘Als je beelden uit die tijd ziet: niet te geloven, net Vietnam.’

Hans Goedkoop herinnert zich zijn opa vooral als een zwijgzame man. “Hij had iets verlegens. Iets ongemakkelijks ook, een beetje schonkig zelfs. Heel sociaal was hij niet. Hij leefde in zijn eigen wereld, vaak met een boek op schoot, of de krant. Of hij stond voor het raam.”

Hans Goedkoop is van 1963. Zijn opa Rein overleed twintig jaar later. “Hoe afstandelijk hij ook was, ik had wel een band met hem, soms. Hij kon ook grappig zijn. En hij hield van wandelen, op de Veluwe. Dat ging echt in een marstempo. Bij het kampvuur vertelde hij dan over bijvoorbeeld de natuur op Sumatra.”

Opa Rein was Rein van Langen, in 1898 geboren in Magelang, Java. Hij behoorde tot de vierde generatie Van Langens in Nederlands-Indië. Net als zijn vader en grootvader was hij beroepsmilitair in het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch leger. Pas na de Tweede Wereldoorlog maakte Rein van Langen echt carrière: tijdens de zogeheten politionele acties had hij de rang van generaal-majoor.

Krijgsgevangenenkamp

Hans Goedkoop vond het als jongen heel stoer dat zijn opa generaal was geweest. Daar kon je mee aankomen op school. En ook heel interessant: opa Rein had in de Tweede Oorlog in Colditz gezeten, het Duitse krijgsgevangenenkamp voor geallieerde officieren. Een Britse tv-serie erover was in de jaren zeventig ook in Nederland een groot succes.

“Bij het uitbreken van de oorlog was opa toevallig in Nederland. Hij weigerde als militair de loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kon naar slot Colditz. Ik keek vroeger samen met hem naar die serie. Hij zat dan briesend voor de tv: Nederlandse vluchtpogingen werden volgens hem volkomen ten onrechte toegeschreven aan de Britten.”

Als jongen had Hans Goedkoop geen idee van wat zijn opa in de jaren 1945-1950 had gedaan in het voormalige Nederlands-Indië. Als historicus zocht hij het heel precies uit. Hij schreef een boek over zijn opa, het in 2012 verschenen De laatste man. Nu is er de achtdelige serie Indonesia roept!, waaraan hij zes jaar werkte. Het is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

Tijgerbrigade

Dramatisch hoogtepunt van de serie is een bezoek aan een kampong in de buurt van de stad Salatiga in Midden-Java, waar tijdens de koloniale oorlog een executieplaats van de Nederlanders was. 400 Indonesiërs zijn er begraven. Wat er precies is gebeurd, laat zich moeilijk achterhalen, volgens Goedkoop. “De Indonesiërs hebben verhalen, maar geen papieren. De Nederlanders hebben papieren, maar niet daarvan.”

Duidelijk is dat er zich excessen hebben afgespeeld. “Indonesiërs die door de inlichtingendiensten waren leeggemarteld, zoals dat heette, werden gedwongen hun eigen graf te graven, waarna ze werden doodgeschoten. Of mijn opa daarvan op de hoogte was, weet ik niet. Maar die plek is zeker twee, drie jaar gebruikt, terwijl mijn opa daar vlakbij in Salatiga zat. Hoe waarschijnlijk is het dat hij daar als commandant niets van wist?”

Rein van Langen gaf tijdens de politionele acties leiding aan de T-brigade, bijgenaamd de Tijgerbrigade. “Ze kregen de opdracht Centraal-Java te heroveren, daar is hij vier jaar mee bezig geweest. Als je beelden uit die tijd ziet: niet te geloven, net Vietnam. Bij de tweede politionele actie is de Tijgerbrigade doorgestoten naar Yogyakarta, de zetel van de republiek, waar ze president Soekarno gevangen hebben genomen.”

Veel later had opa het er, tijdens die wandelingen op de Veluwe, weleens over met zijn kleinzoon. “Hij zei dan dat hij maar van één ding spijt had in zijn leven: dat toen ze Soekarno hadden, zijn wapen niet per ongeluk is afgegaan. Onder internationale druk hebben ze na een half jaar Yogya weer moeten opgeven, waarna Soekarno terugkeerde in zijn paleis. Als het anders was gelopen was mijn opa misschien een nationale held geworden, een soort Michiel de Ruyter.”

Steeds wreder

Hoe kijkt Goedkoop na het maken van de serie naar zijn opa? “Voor Indonesia roept! ben ik hem achternagereisd op Java. Gaandeweg had ik het idee dat ik hem kwijtraakte, ik kon steeds minder argumenten vinden voor wat hij deed. De oorlog die Nederland er voerde werd steeds groter, steeds gewelddadiger en steeds wreder, terwijl er eigenlijk geen enkele kans op een goed einde was. Het sloeg nergens op, het was vreselijk, net A Heart of Darkness.”

Hans Goedkoop is heel hard geworden in zijn oordeel over het Nederlandse optreden in Indonesië, maar weigert zijn opa en zijn familiegeschiedenis ‘voor de bus te gooien’. “Voor ons was hij geen beestmens, maar een respectabel man. Mijn opa en oma hadden een goed huwelijk en hun drie dochters, onder wie mijn moeder, waren zachtmoedige, lieve mensen. Door de serie heb ik nu als het ware twee opa’s: de commandant die verschrikkelijke dingen heeft gedaan én de opa zoals ik hem heb gekend.”

Indonesia roept!, deel 2, vrijdag, NPO2, 22.17 uur. De serie is ook te streamen via NPO Plus.