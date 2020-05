Halsema opent digitale expositie Amsterdam Museum over coronatijd

Het Amsterdam Museum. Beeld ANP

Het Amsterdam Museum verzamelde bijna 500 persoonlijke verhalen en ervaringen van Amsterdammers in de vorm van tekst, video, fotografie en audio.

Halsema nam de video eerder op voor de dichte deuren van het museum. “We maken nu een historische periode door. De geschiedenis van corona zijn we met zijn allen aan het schrijven,” zegt Halsema onder meer.

Een team van kunstenaars en conservatoren was verantwoordelijk voor de selectie, die varieert van videoclips, liedjes, tekeningen, anekdotes, initiatieven, beelden van de lege stad tot coronakledingstukken ontworpen door bekende Amsterdamse designers en kunstenaars.

“We hopen door persoonlijke verhalen van kwetsbaarheid, troost, eenzaamheid en solidariteit, Amsterdam en de Amsterdammers met elkaar te verbinden”, vertelt artistiek directeur van het museum Margriet Schavemaker.

Burgemeester Femke van Halsema. Beeld ANP

‘Groeiende’ tentoonstelling

Corona in de Stad is een ‘groeiende’ tentoonstelling en inzenden kan nog zolang de tentoonstelling loopt. Ook is er nog geen sluitingsdatum van de tentoonstelling voorzien, omdat het museum wil doorgaan met het verzamelen van verhalen tot Amsterdam weer in ‘normale tijden’ is teruggekeerd.

Vrijdag om 17.00 uur opent de tentoonstelling met een speciaal programma dat te volgen is via de website coronaindestad.nl.