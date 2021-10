Halsema laat zich portretteren in nieuw seizoen Sterren op het Doek

Femke Halsema en presentator Özcan Akyol. Beeld Femke Halsema © Amy van Leiden/MAX

Halsema zal het in een gesprek met schrijver en presentator Özcan Akyol hebben over haar werk als burgemeester en haar jeugd in Enschede, waar ze naar eigen zeggen een buitenbeentje was. ‘Mede hierdoor is Femke Halsema een sterke vrouw geworden,’ schrijft omroep Max in de aankondiging.

Aan het eind van de aflevering van Sterren op het Doek mag Femke Halsema één schilderij kiezen om mee naar huis te nemen en op te hangen in haar ambtswoning. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat zij van te voren heeft uitgekozen.

In het programma worden gasten geïnterviewd door Akyol terwijl drie verschillende kunstenaars portretten schilderen. Eerder waren onder andere bioloog Freek Vonk en presentator Mathijs van Nieuwkerk al te gast.

Naast Femke Halsema zijn komend seizoen ook schrijver en presentator Arjen Lubach en voetbalcommentator Johan Derksen te gast. De overige vijf gasten worden op een later moment bekendgemaakt. De aflevering met Femke Halsema is zaterdag 30 oktober om 20.35 uur te zien op NPO 2.