Halina Reijn over haar slasherkomedie Bodies, Bodies, Bodies: ‘Ik wilde de vrouwen laten schitteren’

Met haar horrorkomedie Bodies, Bodies, Bodies maakte Halina Reijn (46) de overstap naar Hollywood. Haar tweede speelfilm gaat over een groep rijke twintigers die een spelletje moordenaartje spelen dat verkeerd afloopt. De vorm mag dan een slasher en een whodunit zijn, maar voor Reijn is de film vooral een onderzoek naar de menselijke natuur. ‘Er hoeft maar iets te gebeuren en we worden beesten.’

Op de website van A24, de bekende studio achter uw film, schrijft u dat u altijd al in de Verenigde Staten heeft willen werken. Is dat het hoogst haalbare?

“Nee, helemaal niet. Ik erger me altijd aan acteurs die dan heel goed zijn in Nederland, maar het allerliefst naar Hollywood willen. Hè? Ik vind zelf, en dat is niet onpartijdig hoor, maar ik vind werken met Ivo van Hove in een ensemble het hoogst haalbare. Alle sterren met wie ik in Amerika praat, zouden daar alles voor geven. In Hollywood gaat het 90 procent over hoe je eruit ziet. Dan zit je in een domme monsterfilm voor een greenscreen. Je kunt met dat soort projecten alleen veel geld verdienen, maar daar is dan ook alles mee gezegd.”

“Alleen, toen ik zes was en niks zag, omdat mijn ouders geloofden dat bewegend beeld slecht voor ons was, en mijn oppas ons meenam naar Annie, wat een soort suikermusical is, is dat heel erg in mijn geheugen gegrift. Toen dacht ik voor het eerst: ik wil spelen, actrice worden. Dat voelde als een roeping en dat bleef ik wel associëren met Amerika. Maar bijvoorbeeld Duits toneel – sorry, ik wil niemand kwetsen in Amerika – is beter dan Broadway. Als je naar Broadway gaat denk je: Excuse me? Zijn we blijven hangen in de jaren stillekes?”

“Maar er bleef altijd iets hangen: het land van de onbegrensde mogelijkheden, zeg maar. Er is ook veel meer geld in de Verenigde staten, dus je kunt gekke ideeën hebben en die ook doen. Ik loop wel een beetje op wolken in die zin.”

Hoe bent u daar terechtgekomen?

“De mensen van A24 zag mijn film Instinct op het filmfestival in Londen. En zij stonden ook hoog op mijn verlanglijstje. Ze deelden dat verhaal over het spel in een huis en dat het een slasher moest zijn. Dat spel interesseert me heel erg, omdat ik dat zelf altijd speelde – wij noemden het weerwolven of moordenaartje, en dat was altijd zo’n gedoe. Dat vond ik dus wel grappig.”

“Maar wat me drijft, of ik nu speel of maak, is een onderzoek naar de menselijke natuur. Dus de ingang kwam toen het idee op tafel kwam, wat we natuurlijk niet mogen verraden, maar wat het einde van de film is... Het gaat erom dat we allemaal een monster in ons hebben en een moordenaar en een lief meisje en een boos jongetje. We hebben een giraffe in ons en een pinguïn. We zijn allemaal alles. En in plaats van te denken: daar zijn de goeieriken en daar zijn de slechteriken... daar gaat de film voor mij over: dat er maar dit hoeft te gebeuren en we worden beesten.”

Is het echt alleen context?

“Nee, natuurlijk is het ook nature-nurture en is het ook keuze. Dit is natuurlijk een fabel, een parodie, maar in een diepere zin gaat het over groepsgedrag. Daarom was mijn pitch ook: Lord of the Flies meets Mean Girls. Heel klein: stel je voor je gaat naar het vliegveld – ik vlieg helaas best veel voor mijn werk – maar dan zit ik daar en gaat ineens iemand staan en dan staat iedereen op en gaat iedereen in een rij staan, wat nergens op slaat want er gaat nog niets gebeuren. Dat is onschuldig, maar op grotere schaal kan dat heel eng zijn.”

Bodies, Bodies, Bodies gaat ook over giftig, mannelijk gedrag. Beeld Eric Chakeen

Lord of the Flies gaat over jongetjes. Het viel me op dat de mannen meteen...

“... ja, die moesten meteen dood. (Reijn kijkt heel serieus en lacht dan.) Dat vonden we grappig, scenarioschrijver Sarah DeLappe en ik. We wilden ook iets zeggen. Niet heel serieus want de film is heel licht, maar de film gaat ook over giftig mannelijke gedrag.”

“Als actrice ben ik heel gezegend, maar ik heb wel altijd gedacht: ik wil Hamlet spelen, ik wil Richard de Derde spelen. Maar dat mocht nooit. Dus ik dacht: de mannen gaan dood en alle juicy scènes gaan naar de vrouwen. Ik wilde de vrouwen gewoon laten schitteren! Dat er niet één, maar de hele gang rollen heeft om hun tanden in te zetten.”

Wat meteen opviel: er is geen establishing shot van het huis; een shot dat de ruimte of locatie introduceert.

“Nee, daar hou ik niet van.”

Dat is toch standaard in Amerikaanse films?!

“Daar kreeg ik zoveel gezeik mee. Iedereen zei: je moet het ‘outmappen’. Ik zeg: outmappen, ik ben gekke Henkie niet. Ik ben intuïtief. Ik dacht: ik heb het construct: dat is de slasherfilm. Iedereen moet dood. En ik heb een construct: dat is de whodunit. Daar moet ik iets mee. Alles daartussen wou ik zo dicht mogelijk bij mij laten: rauw, eerlijk, zweet, seksueel, geweld – dat moest er allemaal in. Een Knives Out-aanpak, zeg maar, vind ik niet zo interessant. Want dan is het huis gewoon het huis. Maar voor mij is het huis een personage. Zodra de wifi uitvalt, hebben de personages geen zuurstof meer en raken ze helemaal verdwaald, helemaal bedwelmd. Het huis is een metafoor voor wat er in hun hoofd afspeelt.”

“Dat probeerde ik aan die Amerikanen uit te leggen, want veel van hen denken heel lineair. Ook met die scène in de roodverlichte kamer. Toen zeiden ze: ‘Waar komt dan dat rode licht vandaan?’ Dat is gewoon abstractie! Natuurlijk zijn er rode strips op de nooduitgang, maar het is meer dan dat. Het is een ode aan Ingmar Bergmans Cries and Whispers. Het speelt zich af in hun harten en hoofden. Zo dacht ik over de film, in plaats van het hyperrealisme, maar de Amerikanen denken: dan snapt niemand meer waar ze zijn en wanneer. Dat koortsachtige, alsof je drugs hebt gebruikt... Kijk: het hoofdpersonage eet de (space)cake – het is ook een beetje Alice in Wonderland – en dan is het alsof ze lsd hebben geslikt. Dan begint het.”

Bodies, Bodies, Bodies is te zien in Filmhallen, Kriterion, Pathés Amsterdam Noord, Arena, City, De Munt, Studio/K, Soho House.