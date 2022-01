Hairdresser of the Year Juliette den Ouden: ‘Een combinatie van strakke ­lijnen en flowy hair, dat is mijn handtekening’

Juliette den Ouden mag zich nog enkele maanden de beste kapper van het jaar noemen, een carrièreboost. 2022 begon voor haar met een beroving in Kenia, maar na een race tegen de klok dingt ze toch mee met de titel voor dit jaar.

Een vrouw met een ­enorme drive, wordt ze door vakgenoten genoemd. Na jarenlang vele nationale en internationale visagie- en kappers­prijzen te hebben gewonnen, sleepte ­Juliette den Ouden in september de holy grail, Hairdresser of the Year, binnen. Verlaat uitgereikt tijdens het steeds weer uitgestelde Coiffure Award Gala in Studio 21 op het Media Park. Met als gevolg dat ze die titel in mei alweer kan ­verliezen bij de uitreiking van dit jaar. Ze is echter van plan om de titel opnieuw te veroveren, en het jaar daarop nog een keer, om zo in de ­Nederlandse kappers Hall of Fame terecht te ­komen, naast namen als Andy Uffels, Bernie ­Ottjes en Hester Wernert-Rijn.

Derhalve pakte de 37-jarige Rotterdamse het groots aan. Ze vertrok met haar vaste fotograaf Michelle van Dijk naar Kenia voor een fotoshoot die de vakjury wederom zou overtuigen. Op ­oudejaarsavond werd er echter ingebroken in hun White Star Apartment in kustplaats Kilifi. Alles weg: camera’s, lenzen, laptop, sieraden, kleding, kappersscharen, tondeuse, kleding­stomers, koffers. Schade: rond de 70.000 euro. Of ze iets van de verzekering terugkrijgen, is nog de vraag.

Louche hotel

Hun plan viel weliswaar in duigen, maar ze ­bleken nog geluk te hebben gehad. Een andere gast, een Zwitser, was drie dagen eerder gedrogeerd en bestolen en moest naar het ziekenhuis. Hij overleefde de overval ternauwernood. Zijn bankrekeningen en crypto-accounts waren geplunderd, al zijn wachtwoorden gewijzigd.

Uit Juliette den Oudens winnende mannenserie voor de Coiffure Award 2021, geschoten in Rwanda. Beeld Michelle van Dijk

Den Ouden: “Een bewaker vertelde die dag ook een man ín ons huisje te hebben gezien, ­terwijl wij er een powernap deden. We hadden de deur op een kier gezet, omdat het zó warm was. Later stond die wagenwijd open en liep er een hond door de kamer. En dan te bedenken dat we dit appartement juist hadden gehuurd voor de veiligheid: achter een gate mét een security guy én twee waakhonden. De beveiliger van dienst die avond zei níéts te hebben gehoord.”

“Toen de politie kwam, hielden die honden echter niet op met blaffen, dat sterkt ons vermoeden dat het een bekende van het complex moet zijn geweest. Via de community-app hebben we iedereen in het dorp gewaarschuwd voor dit louche hotel, eigenaar woest, politie vaag en corrupt. Uiteindelijk ben ik met een privédetective verdergegaan en nu zit ik midden in een crime onderzoek met hulp van de ambassade.”

Strijder

Daar hield de ellende niet op. De fotograaf kreeg bloedvergiftiging en moest met spoed naar het ziekenhuis. “Dat bleek een gevolg van een coronabesmetting. Ik bleef uiteraard bij haar en raakte ook positief, dus samen in quarantaine, wel in een villa met privéstrandje dus niet heel erg, maar wat denk je: stap ik in een zee-egel, veertien stekels in mijn voet. Zelf eruit getrokken, maar er bleven stukjes achter. In het ziekenhuis kon ik niet terecht, dus ben ik een dag later in mijn uppie strompelend naar het vliegveld gegaan en naar Nairobi gevlogen. Ik kan nog steeds alleen maar op de bal van mijn voet lopen. De stukjes stekel die er nog in zitten, moeten er vanzelf uitzweren.”

Na tien dagen thuis om op adem te komen vloog ze deze week terug om alsnog haar serie voor de Coiffure Award 2022 te schieten. Een race tegen de klok, want de deadline is 31 janu­ari, maar alles is onder controle. “Ik ben een strijder, dit wordt toch géén zielig verhaal hè?”

Den Ouden leidt een jaloersmakend leven, continu reizend naar exotische oorden voor vrij werk of campagneshoots van Nederlandse en internationale merken als Scotch & Soda, ­sie­radenmerk Catori Life en Beachlife. In het ver­leden werkte ze meermaals voor modehuis Versace, binnenkort doet ze in Egypte een shoot voor Vogue Arabia.

Uit de winnende vrouwenserie, geschoten in Marokko. Beeld Michelle van Dijk

Daarnaast heeft ze haar eigen JDO Academy aan het August Allebéplein, waar ze trainingen geeft, opende ze dit jaar een salon én een agentschap voor creative artists, fotografen en videografen en is ze ambassadeur van Hairdressers without Borders, een stichting die mensen in derdewereldlanden helpt met kap­pers­educatie. Met Van Dijk en retoucher Zilla van den Born ­fotografeert ze al zes jaar mensen met vitiligo en albinisme en zamelt ze geld in voor een ­opvangcentrum in Tanzania, waar mensen met albinisme hun leven niet zeker zijn.

Met haar mannen- en vrouwenserie viel Den Ouden dit jaar in alle categorieën in de prijzen waarvoor ze had ingezonden. Tweede bij de heren, eerste bij de dames, tweede bij de persprijs, én ze won dus de hoofdprijs. De Britse jury, die altijd meekijkt, was zo onder de indruk van de series dat ze werd genomineerd voor de internationale Hairdresser of the Year award, die op 16 mei zal worden uitgereikt in ­Europees kapperswalhalla Londen. Een dag ná de Nederlandse ­finale, waar ze een show zal ­geven.

De winnende vrouwenserie, vier foto’s rondom het thema natural beauty, schoot ze deels in Tulum met modellen uit New York en deels in Marokko met een model met hyperpigmentatie in het gezicht. “Een combinatie van strakke ­lijnen en flowy hair, dat is mijn handtekening. Er zit altijd beweging in en less is more.”

Langere lengtes

Voor de mannenserie vloog ze naar Rwanda om daar lokale mannen te fotograferen. “Bleken die zich in januari uit geloofsovertuiging kaal te scheren. I kid you not. Dus toen last ­minute ­modellen uit Kaapstad over­gevlogen. De avond voor de shoot hebben we buiten in een dorpje een prepnacht gehouden: alvast knippen enzo. Een bijzondere ervaring. Ik zie je denken: waarom niet ­gewoon gescout in Zuidoost? Afrika heeft een speciale plek in mijn hart, het is een super inspirerend continent. Nadat ik in 2010 door blessures twee jaar uit de running was, heb ik in Kaapstad mijn portfolio weer opgebouwd, en daarmee een geweldige comeback gemaakt.”

Uit de winnende mannenserie. Beeld Michelle van Dijk

Den Ouden had, net als al haar collega’s, financieel een zwaar jaar. Ziet ze desondanks nog iets positiefs uit de lockdown voortkomen? “Zeker. Veel mannen zijn van hun langere haar gaan houden. Daardoor zie je nu veel shaggy cuts met langere lengtes. Bij vrouwen zag je al bangs, de zogeheten gordijntjes, en wat kortere laagjes op de kruin waardoor het messier wordt. Daar komt nu de pony bij. Mannen grijpen vaker naar haarproducten en de föhn, ik ken er zelfs een flink aantal die een krultang ­gebruiken om een shaggy coupe wat beweging te geven. De krul wordt sowieso weer meer omarmd, ook door vrouwen, na een lange periode van straighten. Key voor een mooie krul is dat het haar luchtig geknipt is.”

Den Ouden voorspelt ook een grootse terugkeer van het permanentje. Geruststelling: geen Truus van Hanegemcoupe, maar een stoere, speelse krul.