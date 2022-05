Haenchens Achtste van Bruckner is er een voor in de annalen

Hartmut Haenchen. Beeld G. Mothes

In december 2020, midden in de lockdown, dirigeerde Hartmut Haenchen het Nederlands Philharmonisch Orkest, waarvan hij tussen 1886 en 2002 de chef was, in de Symfonie nr. 1 van Brahms en Mors aeterna van de Amsterdamse componist Willem Jeths. Bij het concert, dat live werd gestreamd, was geen publiek aanwezig.

Gisteravond was Haenchen er weer, opnieuw met een stuk van Jeths (Scale ‘Le tombeau de Mahler’), maar nu gecombineerd met de Achtste symfonie van Bruckner, in de versie van 1890, en met publiek.

Het was een zinderende, verpletterende avond.

Jeths schreef Scale voor het Concertgebouworkest, dat het stuk in 2010 in première bracht. Meestal is dat dan meteen ook de laatste uitvoering. De programmeur van het NedPhO, Willem de Bordes, verdient er daarom alle lof voor dat hij met die droevig stemmende traditie wil breken, want premières zijn mooi, maar secundaires en tertiaires zijn beter voor de repertoireontwikkeling.

Prachtig werk, dat Scale, vol reminiscenties en allusies aan de muziek van Mahler. Jeths werd er door het publiek met groot applaus voor beloond.

Merkwaardig genoeg zat de zaal niet helemaal vol. Het Haenchen Effect is kennelijk niet hetzelfde als het Viotti Effect. Onbegrijpelijk, want de inmiddels 79-jarige Haenchen is een van de interessantste dirigenten van deze tijd. Zijn Achtste symfonie van Bruckner na de pauze was er een voor in de annalen en niet alleen omdat het NedPhO voor het eerst een concert gaf met zijn nieuwe eerste concertemeester, de Moldaviër Ionel Manciu.

Haenchens visie op Bruckners Achtste was hoogst overtuigend en de uitvoering was overweldigend. Hij nam het Scherzo opmerkelijk snel, met een heerlijke geprononceerde ritmische drive, terwijl het Adagio een hemelse overgave aan het eeuwige suggereerde. Nog nooit zo mooi gehoord.

Vanmiddag om 14.15 uur is de herhaling. Zorg dat u erbij bent.