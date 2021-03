Hadewych Minis na een jaar weer op het toneel: ‘Mijn vingers jeuken’

Hadewych Minis: ‘Het is wel cool dat er een beroep wordt gedaan op mijn improvisatievermogen.’ Beeld Erik Smits

Eén acteur op het vrijwel lege podium, in zijn hand een verzegelde envelop met daarin een toneeltekst die hij ter plekke openmaakt. En dan maar lezen a prima vista, om de kracht van theater te onderstrepen. Dat beeld gaat morgen de wereld over, precies een jaar nadat de theaters vanwege corona moesten sluiten. Van New York tot Panama City, van Minsk tot Medellín en op veertig Nederlandse podia. In Amsterdam wordt Wit Konijn, Rood Konijn van Nassim Soleimanpour gelezen door Hadewych Minis, live vanuit de Kleine ­Komedie.

Wat wordt er precies van u gevraagd?

“Niks! Nou ja, ik krijg daadwerkelijk ter plekke een envelop en ik moet lezen wat er staat. Dat is wel raar voor een acteur. Aan de ene kant hoef je niet bang te zijn dat je je tekst vergeet (wat vaak een van mijn grootste angsten is als ik opga), aan de andere kant heb je nu niet het houvast van een gekende tekst en de aanwijzingen van een regisseur. Ik moet terugvallen op mijn eigen kunde en mijn eigen kompas. Kijken wat daar nog van over is in deze coronatijd…”

“Ik denk wel dat ik morgen na een halve bladzijde of zo een idee krijg waar het heengaat, en dat ik dan kleur kan gaan geven aan de rol. Het is wel cool dat er een beroep wordt gedaan op mijn improvisatievermogen.”

Waarom heeft het stuk eigenlijk die titel?

“Geen idee, ik weet dat het geschreven is door de Iraanse theatermaker Nassim Soleimanpour, die destijds (2010) zijn land niet uit mocht. Ik weet dat het over verwachtingen gaat; over voor de gek gehouden worden. Ik las ook dat hij blij is dat het nu wereldwijd gespeeld wordt op hetzelfde tijdstip door zoveel acteurs en dat hij hoopt dat het hoopvol zal zijn en wat licht zal geven aan het einde van de tunnel. Dat kunnen we wel gebruiken, toch?”

“Ik weet niet wie er wereldwijd zoal mijn collega’s zijn, maar hier in Nederland zijn het niet de minsten: Theo Maassen in Eindhoven, Pierre Bokma in Amstelveen bijvoorbeeld. Maar ook in Alkmaar, Zaandam, Heerhugowaard, Hoorn, Haarlem, Purmerend. Het is wel een mooi idee, dat bundelen van onze acteer- en verbeeldingskracht. Misschien kan dat iets heel moois opleveren.”

Voor een vrijwel lege zaal, op een handjevol Kleine Komediemedewerkers na. Uw publiek kijkt grotendeels vanuit huis. Rare gewaar­wording.

“Ja, raar, ook omdat ik las dat ‘hoe lang het duurt afhankelijk is van het contact met de zaal’. Ik ben benieuwd hoe we dat gaan oplossen. Ik kan natuurlijk recht in de camera kijken, dan is het of ik ook rechtstreeks tot jullie spreek. Misschien is dat nog wel spannender en persoonlijker dan in de zaal als iederéén wordt aangesproken.”

Ik neem aan dat het een fijn vooruitzicht is weer op een podium te staan.

“Ja nou! Ik heb gelukkig veel kunnen filmen dus zat niet helemaal stil, maar theateroptredens zijn natuurlijk wel helemaal gestopt. Mijn vingers jeuken om weer iets te gaan doen. Al is het gewoon al zo’n theater binnengaan; het zijn toch je tweede huizen, en elk theater heeft zijn eigen sfeer. Ik kan me daar nu al op verheugen: weer even in een kleedkamer te zitten en in de coulissen te staan en op te gaan en de zaal te ruiken. Daar heb ik echt zin in, ja!”

Wit Konijn, Rood Konijn, van Nassim Soleimanpour, door Hadewych Minis, morgen 20.00 uuur. Gratis kaarten via dekleinekomedie.nl