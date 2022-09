Hadewych Minis en Bram Suijker zijn de beste acteurs van het seizoen

Hadewych Minis in Girls and Boys van Toneelgroep Oostpool. Beeld Joris van Bennekom

Minis kreeg zondagavond tijdens het Gala van het Nederlandse Theater de prijs voor haar monoloog Girls & Boys, een hartverscheurende noodkreet van een vrouw, nadat haar man haar kinderen heeft vermoord. De jury prees de ‘weergaloze veelzijdigheid die ze laat zien in de rol.’ De voorstelling, geregisseerd door Daria Bukvíc bij Toneelgroep Oostpool, was onlangs te zien tijdens het Nederlands Theaterfestival, waar het al was geselecteerd als een van de beste van het afgelopen theaterseizoen.

De Louis d’Or ging naar Suijker voor zijn vertolking van Achilles in de jeugdvoorstelling Trojan Wars van HNTjong en het Nationale Theater. Hij speelde in hetzelfde seizoen in het veelgeprezen Slachthuis 5. De VSCD toneelprijzenjury, onder leiding van Hadassah de Boer, noemt dit theaterseizoen daarom ‘met recht het seizoen van Bram Suijker’. ‘Hij is sneller dan het licht, hij brengt je naar tijdszones waar je nooit eerder bent geweest.’

Intimiteitscoördinatie

Mooie rollen waren er ook van Majd Mardo, lid van het ensemble van Internationaal Theater Amsterdam (ITA), meervoudig dit seizoen. Hij kreeg de Arlecchino voor de rol van Orestes in Age of Rage bij ITA, maar maakte ook indruk in The Damned, in het Amsterdamse Bostheater. ‘Hij is een verrijking als acteur in het toneelveld,’ vindt de jury. Helen Kamperveen, al veertig jaar actrice in Nederland en Suriname, werd gelauwerd voor haar rol in What is Love van DOX en Theater Utrecht.

Theatermaker Ilay den Boer ontving de Regieprijs voor Salomonsoordeel van TG Ilay, Likeminds en Het Zuidelijk Toneel. De ACT Award ging naar Markoesa Hamer, Cynthia Abma, Marjan Lammers en Anna van Schijndel, die met Intimiteitscoördinatie Nederland bijdragen aan de veiligheid van acteurs in intieme scènes. Carly Everaert ontving de Prosceniumprijs 2022 voor haar kostuumontwerpen van Trojan Wars. De mimeprijs werd uitgereikt aan performancecollectief Urland voor De Gabber Opera.