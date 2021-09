Haar broer werd misbruikt door haar stiefvader, nu doet Camille Kouchner boekje open over pedofilie binnen de Franse elite

Fragment uit Een grote familie

Victor vroeg of ik naar zijn kamer kwam. Het was na de eerste keer. Een paar weken erna geloof ik. Hij zei: “Hij nam me een weekendje mee. Weet je nog? Toen, op de kamer, kwam hij bij me in bed liggen en zei hij: ‘Ik zal je iets laten zien. Wacht maar af, iedereen doet dit.’ Hij begon me te strelen en toen, ja…”

Ik ken mijn broer, hij is angstig. Hierover praten vindt hij verschrikkelijk, hij tast mijn blik af, probeert me te peilen: “Denk je dat het verkeerd is?” Nou nee, dat denk ik niet. Aangezien hij het is, kan het niet erg zijn. Hij leert ons gewoon dingen. We zijn geen frusten!

Mijn broer licht toe: “Hij zegt dat mamma te moe is, dat we het haar later wel zullen vertellen. Haar ouders hebben zelfmoord gepleegd. Dat is al genoeg.” Daar ben ik het roerend mee eens.

Hij zegt ook: “Bewaar dit geheim. Ik heb het hem beloofd, dus beloof jij het ook. Als jij praat dan overleef ik het niet. Ik schaam me te erg. Help me alsjeblieft om nee tegen hem te zeggen.”

En soms: “Ik weet niet of ik kwaad moet worden. Hij is wel lief tegen me.”

Mijn brein wordt uitgeschakeld. Ik begrijp niets. Hij is inderdaad lief, mijn aanbeden stiefvader.

Ik heb ze vaak bezig gezien. Ik ken hun spelletje goed. In Sanary kussen sommige ouders en kinderen elkaar op de mond. Mijn stiefvader zit achter de vrouwen van vrienden aan. Vrienden flirten met kindermeisjes. Jonge jongens krijgen oudere vrouwen aangeboden.

Ik herinner me nog de knipoog van mijn stiefvader toen ik als klein meisje ontdekte dat hij onder tafel het been streelde van de vrouw van zijn vriend, de woordvoerder met wie we aten. Ik herinner me ook de glimlach van die vrouw. Ik herinner me de uitleg die mijn moeder me gaf toen ik het haar vertelde: “Daar is niets mis mee, Camillou. Ik weet ervan. In seks zijn we vrij.”

Ik herinner me ook dat er, na een ander avondje, een klacht werd ingediend. Het meisje, amper twintig, was gaan slapen en er was een jongen bij haar in bed gekropen. Ze was naar Parijs gevlucht en had het haar ouders verteld. Het meisje werd verketterd en door het slijk gehaald door mijn moeder en mijn stiefvader, die zeer ontdaan waren van zulk laag gedrag. Mij werd uitgelegd wat ik hiervan moest leren: het meisje had het te bont gemaakt.

Maar met mijn broer, mag dat ook?