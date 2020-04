Haalt musical Soldaat van Oranje de 10 jaar?

De musical Soldaat van Oranje trok tot het begin van de lockdown al ruim negen jaar volle zalen. Meer dan drie miljoen bezoekers hebben de voorstelling in de Theater­Hangaar in Katwijk sinds oktober 2010 gezien. De 1,5 metermaatregelen plaatsen ook de naderende viering van het tienjarig bestaan in een heel ander licht.

Producent Fred Boot gebaart: fingers crossed, op gepaste afstand op een bankje in het Vondelpark met hond Doedel aan zijn voeten. “Het zal de komende tijd moeilijk worden,” zegt hij. “Gelukkig hebben we een eigen theater waardoor we zelf aanpassingen kunnen doen.”



Een festival- en theaterloze zomer ligt in het verschiet. Dat huis dat hij op Terschelling had gehuurd, voor Oerol, heeft hij geannuleerd. Boot: “Het begint langzamerhand pijnlijk te worden dat premier Rutte dinsdag de theatersector wéér niet noemde. In Den Haag en in de media hebben we al vaak genoeg geroepen dat we met cultuur goed zijn voor bijna 4 procent van het bruto binnenlands product. Theater is daar een belangrijk onderdeel van.”

Soldaat van Oranje, de musical, droeg daar met 1103 stoelen ook aan bij. Die stoelen waren sinds het begin, in 2010, altijd bezet. Hoe moet dat straks? Boot: “Ik kan me voorstellen dat het bij sommige voorstellingen mogelijk is te werken met plexiglas schermen tussen de rijen en of stoelen, maar dat is bij deze voorstelling een behoorlijke opgave; wat doet dat met het zicht en de akoestiek? Hoe beleeft het publiek het? En hoe krijg je dat veilig de zaal in en uit? Met twee keer anderhalf uur is een pauze noodzakelijk. En je komt op een zaalbezetting die niet voldoende is om überhaupt uit de kosten te komen. Het is gewoon een heel dure voorstelling.”

Zoeken naar oplossingen

Ook inhoudelijk moet de voorstelling worden aangepast, want hoe spelen de acteurs hun scènes en hoe kunnen technici, kap en grime en orkest hun werk blijven doen? Boot belt regelmatig met Theu Boermans. “Die zegt dan: ‘Ja, ik kan wel wat verzinnen denk ik’, maar hoe dat concreet moet? We hebben een gevechtsscène op het strand, acteurs vallen met elkaar in zee, studievrienden maken een groepsfoto waarbij ze allemaal over elkaar heen hangen, het prachtige liefdesverhaal tussen Erik en Charlotte.

‘Kom vrij met mij’, zingt ze. Moeten ze elkaar dan een handkusje toeblazen? Theu is net als ik een rasoptimist, dus ik weet zeker dat de raderen in zijn hoofd hard tekeergaan, maar de oplossingen liggen niet voor het grijpen. Het zou al enorm helpen als iedereen die op het toneel en achter de schermen werkt tot de contactberoepen gaat behoren. Met een test en temperatuurcheck bij de artiesteningang. Dat zou al een stap zijn.”

Geweldige flow

Hoe is het intussen in Londen? Daar werd voor het uitbreken van de coronacrisis hard gewerkt aan de Engelse versie Soldier of Orange. Boot: “We zaten in een geweldige flow! Van de audities in november hadden we al een poten­tiële hoofdrolspeler overgehouden. En in januari hadden we de eerste lezing van het script, iedereen was heel enthousiast. Het verhaal blijkt ook heel goed in het Engels te werken! En wat ik echt bijzonder vond, is dat die eerste groep acteurs reageerde met: ‘Dit is gaaf! Wat een mooi stuk! Ik wil erin!’ Geweldig, natuurlijk. En alles ligt klaar voor de bouw van het theater. Gelukkig wordt die plek nu goed gebruikt, als helikopterplatform voor het nabijgelegen noodhospitaal.”

“In mei zouden we gaan bouwen, in juli verder met de castings. Voor september stond de perspresentatie gepland en zou de kaartverkoop beginnen. Best een tragisch beeld, dat op sommige plaatsen in Londen nog affiches hangen te vergelen, van onze eerste campagne in maart. Vorige week stuurde iemand me er een foto van.”

Ook het theater in Londen moet straks aan nieuwe voorwaarden voldoen. Boot: “Ook daar hebben we 1100 stoelen gepland. We zien nog geen mogelijkheid dat aan te passen. Maar we staan op pauze, uitstel is geen afstel.’”

Ondernemerskind

New Productions, het bedrijf achter Soldaat van Oranje en Soldier of Orange, is eigendom van investeringsmaatschappij Amerborgh, het bedrijf van Alex Mulder, de oprichter van Unique (USG People). Boot: “Alex wordt gelukkig niet zo snel zenuwachtig, maar de coronacrisis heeft natuurlijk ook impact op zijn bedrijf.”

Boot doelt daarmee onder andere op Felix Meritis dat vanwege een ingrijpende renovatie drie jaar gesloten was en ook onder New Productions valt. Anderhalve week na het begin van de lockdown was de heropening gepland.

“Ik blijf positief,” zegt Boot. “Mijn vader was ook ondernemer. Hij heeft me opgevoed met the power of positive thinking. Ik doe voor Soldaat van Oranje en de hele sector alles wat in mijn vermogen ligt. Ik probeer met ons team zo goed mogelijk te zorgen voor de 150 mensen die normaal gesproken dagelijks aan deze voorstelling werken.”

“We willen met de VVTP, de organisatie van vrije theaterproducenten, waar ik in het bestuur zit, snel ook bij het ministerie van Economische Zaken aan tafel zien te komen. Je hebt het bij alleen de vrije producenten al over 40 miljoen euro schade, los van het gigantische omzetverlies. Die ondernemers moeten met een ruimer steunpakket geholpen worden, anders bestaat de kans dat 70 procent van het theateraanbod wegvalt.”

“We werken aan een protocol om te zien of we ook in de 1,5 metersamenleving weer open kunnen, dat is een enorme uitdaging. Elke voorstelling, elke zaal is tenslotte anders.”

“Voor Soldaat van Oranje hoop ik echt dat we dat jubileum op 30 oktober halen, dat we het ook kunnen vieren als een nieuw begin, dat zou prachtig zijn.”