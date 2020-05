Guineese zanger Mory Kante (70) van de wereldhit Yéké yéké overleden

De Guineese zanger en muzikant Mory Kanté, bekend van de wereldwijde hit Yéké yéké in de jaren tachtig, is vandaag op 70-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Conakry. Dat heeft zijn zoon Balla Kanté gezegd. De zanger was al lange tijd ziek.