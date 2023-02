Guillaume Canet over zijn nieuwe Asterixfilm: ‘Deze personages zijn de Europese superhelden’

Still uit ‘Asterix en Obelix in het Middenrijk’. Beeld Christophe Brachet

Hoe verklaart u de blijvende populariteit van deze personages?

“Schrijver René Goscinny had het talent om alles wat er in de maatschappij speelde in die verhalen te stoppen. Alleen al in de woordgrappende namen die hij voor personages bedacht. Je leest over een dorpje in het jaar 50 voor Christus, maar het gaat ook over hoe wij nu leven. Dat hebben we in de film ook willen doen – daarom maken we bijvoorbeeld grappen over dat men te veel vlees eet en speelt Zlatan Ibrahimović in de film het personage Antivirus.”

Waar voelde u, na ruim zestig jaar stripgeschiedenis en vier eerdere films, dat u zelf iets toe te voegen had?

“Toen ik me erin verdiepte, realiseerde ik me dat Asterix en Obelix in feite vroege tieners zijn, in hoe ze zich gedragen en zich tot elkaar verhouden. Het zijn jongetjes. Daarom leek het me interessant om te zien hoe verliefdheid een wig tussen hen kan drijven – zoals tienervriendschappen op de proef worden gesteld. Ik vond het vooral belangrijk om de aandacht echt op Asterix en Obelix te houden. Niets ten nadele van de eerdere films, maar vaak stonden ze daarin wat aan de zijlijn – het ging vooral over Caesar of Cleopatra of andere bijfiguren.”

“Ik wilde Asterix en Obelix centraal stellen. Ook om Gilles Lellouche, die de rol van Obelix overneemt nadat Gérard Depardieu die in de vorige vier films had gespeeld, de ruimte te geven zich te profileren. Want dat zijn natuurlijk grote schoenen om te vullen.”

De films zit vol sterke vrouwelijke personages, terwijl de mannen juist wat onnozel lijken.

“Ik weet niet of ik ze onnozel zou noemen, maar ze zijn wat zwakker dan we gewend zijn. Wat is Asterix zonder z’n toverdrank? Ook dat knipoogt natuurlijk naar de wereld van vandaag. Ik heb zelf een dochter van vijf, het was belangrijk voor me dat er personages in de film zaten in wie zij zich kon herkennen. De strips zaten overigens ook al vol sterke vrouwen – dat Gallische dorp wordt in feite bestuurd door de vrouw van de hoofdman.”

Hoe beviel het om zo’n spektakelstuk te regisseren?

“Het moest een epische film worden, want deze personages zijn de Europese superhelden. Het is zwaar, natuurlijk – veel locaties, massa’s figuranten, stuntwerk, dat was allemaal nieuw voor me. Maar het zwaarst was toch de combinatie van acteren en regisseren. Dat deed ik weliswaar al eerder, maar dat was bij kleinere en meer persoonlijker projecten. Hier moesten elke dag zo veel beslissingen genomen worden, zo veel problemen worden opgelost. En dat vier maanden lang. Het was een uitputtingsslag. Meditatie heeft me erdoorheen gesleept.”

Zou u dan nog wel een vervolg willen maken?

“Dat is nu eerst aan het publiek – deze film moet een succes worden, anders mag ik niet in de buurt komen van een volgende film! Maar wat mij betreft: graag. Alleen niet nu – eerst even rust, en misschien een kleine hartaanval.”

Asterix en Obelix in het middenrijk is te zien in Arena, Cinema De Vlugt, Filmhallen, De Munt, Pathé Noord, Studio/K en Tuschinski.