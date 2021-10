Dat kon je aan je water voelen, dat er meer van zulke boeken zouden volgen. Vorig jaar, begin lockdown, verscheen De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin en uitgegeven door Kok Boekencentrum. Als volgt aangeprezen door Elizabeth Gilbert (Eat, Pray, Love): ‘De wereld waarin ik wil leven, is de wereld die Charlie Mackesy bedacht heeft. Een wereld van oneindige vriendelijkheid, wijsheid, tederheid en echte liefde tussen vrienden.’ Een filosofisch kinderboek-voor-volwassenen met prachtige prenten en wijsneuzige tegelteksten over vriendschap en het leven – maandenlang stond het hoog in de Bestseller 60.

En nu hebben we Grote Panda & Kleine Draak van James Norbury, vergelijkbaar in hardcover en met leeslint uitgegeven bij Fontaine Uit­gevers, ook vertaald door een coryfee: actrice ­Ariane Schluter. Nog zo’n boek voor de heb, natuurlijk prachtig geïllustreerd – de tegel­teksten ditmaal uit de boeddhistische hoek. Op de website van de auteur foto’s van leerlingen in het klooster van de Dalai Lama in India met een exemplaar van Big Panda & Tiny Dragon.

Het verhaal van Grote Panda & Kleine Draak die elkaar op een lentedag ontmoeten en op pad gaan nergens naartoe (en daarbij kans zien menigmaal te verdwalen) hebben we blijkens het nawoord van Norbury te danken aan corona. In een periode dat het niet goed met hem ging, stuitte hij in een tweedehandsboekwinkel op een boek over boeddhisme. Hij begon zich te verdiepen in spiritualiteit en ontdekte dat hij geen slaaf hoefde te zijn van zijn negatieve gedachten. Hij besloot ook anderen te gaan ­helpen bij de telefoonlijn van de Samaritans, de Britse vrijwilligershulpdienst. Het menselijk leed dat op zijn pad kwam, schokte hem zodanig dat hij een kleinschalige hulpgroep wilde opzetten voor zijn buurt, tot corona een einde maakte aan die plannen. Hij besloot om in plaats daarvan tekeningen te gaan maken, om de ideeën die hem hadden getransformeerd op een toegankelijke wijze over te brengen.

En zo komt het dat Grote Panda & Kleine Draak tijdens hun reis door de seizoenen in een prachtige tuin belanden. Grote Panda : ‘En die hadden we niet gevonden als we niet zo vaak de verkeerde weg waren ingeslagen.’ En leren we dat ook een aangetaste boom wonderschone bloesems kan vormen, dat nietsdoen nooit zonde is van je tijd en dat proberen fouten maken betekent, maar niet opgeven.

Ondertussen ontpopt Kleine Draak zich als een warm pleitbezorger voor een hete kop thee. Tegeltekst een: ‘Als je theedrinkt… drink thee.’ Tegeltekst twee: ‘Soms is het enige wat je kunt doen een kop thee voor iemand zetten. Misschien is het genoeg.’

