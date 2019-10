Grote Dennis hield Kleine Veer in zijn waarde

Dennis en de Vrije Geesten, SBS6.

Woensdagavond begon op SBS6 Dennis en de Vrije Geesten, waarin Dennis van der Geest op bezoek gaat bij mensen die alternatief gaan leven. De woordspelerige titel maakte Lips wat huiverig. Zou dit sowieso niet het zoveelste Showroom-achtige programma worden waarin paradijsvogels publiekelijk voor gek worden gezet?

Doch Lips’ huiver bleek al snel onterecht. Van der Geest had bij Pauw al gezegd dat hij niet naar paradijsvogels op zoek ging maar het ‘dicht bij zichzelf zou houden’. Voortdurend vroeg de ex-judoka zich af of hij met minder luxe zou kunnen leven. Bijvoorbeeld zonder bed of toilet, zoals Alex, de stadsnomade van Den Helder. Ooit verbleef hij een maand bij een Amerikaanse inheemse stam en sindsdien draagt hij een indianentooi en noemt hij zich Kleine Veer. Hij woonde weliswaar niet in een wigwam, maar in een met indianenprulleria volgestouwde garagebox, en sliep bij voorkeur buiten. Dennis probeerde het ook een nachtje, maar dat beviel niet erg.

Ronduit vaderlijk was Van Der Geest bij het item over de 26-jarige Anna, die bij drie zeer alternatieve oudere vrouwen in een joert ging wonen op het Friese platteland. “Als mijn dochter deze keuze zou maken, zou ik echt wel even moeten slikken,” gaf hij toe. En toen hij Anna’s ouderlijk huis zag, met een ruime tuin met zwembad én uitzicht op datzelfde Friese platteland, snapte hij er helemaal niks meer van, maar hij liet Anna wel in haar waarde.

Hij was zelfs sportief genoeg om mee te eten met de maaltijd uit eigen tuin, inclusief de oesterzwammen van de eigen mesthoop – toen hij dat hoorde moest hij ook even slikken. Maar hij gaf ruiterlijk toe dat de dames zijn ogen wel hadden geopend wat betreft zijn eigen luxe­leventje. Dennis deugt, concludeerde Lips.

