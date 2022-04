‘Groot maar kritisch fan’ Elon Musk toch niet in raad van bestuur Twitter

Elon Musk gebruikt Twitter als uitlaatklep voor zijn grillen, en vliegt daarbij geregeld uit de bocht. Beeld Patrick Pleul/dpa-Zentralbild PO

Tesla-oprichter en multimiljardair Elon Musk (50) zou afgelopen zaterdag toetreden tot de raad van bestuur van Twitter, nadat hij voor 2,5 miljard euro een belang in de dienst had genomen. Die investering maakte hem in een klap de grootste aandeelhouder: hij heeft nu zo’n 9 procent van het bedrijf in handen. ‘Hij is een groot maar kritisch fan, precies wat we nodig hebben op Twitter,’ zei Agrawal vorige week nog, toen aangekondigd werd dat Musk plaats zou nemen in de directie.

Het weerhield de grillige en eigengereide Musk er niet van om een reeks kritische tweets te plaatsen, onder meer over het beleid van Twitter ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting. Ook vroeg hij zich in een tweet af of Twitter ‘stervende’ is, omdat de accounts met de meeste volgers (onder anderen die van Justin Bieber, Taylor Swift en Rihanna) nauwelijks nog tweets plaatsen.

Wilde uitlatingen

Ook topman Agrawal leek te beseffen dat de toetreding van Musk tot het bestuur van Twitter riskant zou zijn. ‘We waren enthousiast over de samenwerking, en helder over de risico’s,’ staat in de persverklaring die maandagochtend naar buiten werd gebracht. Nadat alles in kannen en kruiken leek, zag Musk op het laatste moment toch af van de plek. ‘Ik denk dat dit het beste is,’ schrijft Agrawal. ‘We hebben altijd de input van onze aandeelhouders gewaardeerd en zullen dit blijven doen, of ze nu in de directie zitten of niet. Elon is onze grootste aandeelhouder en we blijven openstaan voor zijn input.’ Agrawal laat impliciet ook blijken hoe hij aankeek tegen de wilde uitlatingen van Musk. ‘Laten we de ruis verstommen en ons focussen op het werk en op hetgeen we aan het bouwen zijn.’

Dat Musk zich gedeisd zal houden valt evenwel niet te verwachten. Afgelopen week vroeg hij aan zijn Twittervolgers of zij een editfunctie aan het sociale medium willen toevoegen, een plan waarover Twitter een paar dagen eerder nog een 1-april grap maakte. Na Musk z’n poll (driekwart van de respondenten vulde ‘ja’ in) zou het bedrijf direct zijn gaan werken aan een dergelijke functie, die grote consequenties zou hebben voor de aard van het medium: gebruikers zouden hun tweets achteraf kunnen bewerken. Ook vroeg Musk of de W uit de naam Twitter geschrapt moest worden, en postte hij een foto van zichzelf terwijl hij een joint rookte met de tekst ‘de volgende bestuursvergadering van Twitter wordt ‘lit’’.

Rijkste man ooit

Het tekent de machtige miljardair, die een curieus gevoel voor humor heeft en vaak volstrekt autonoom en onnavolgbaar opereert. Musk gebruikt Twitter als uitlaatklep voor zijn grillen, en vliegt daarbij geregeld uit de bocht. Hij noemde een Britse reddingswerker die een Thais voetbalteam uit een ondergelopen grot hielp te bevrijden een ‘pedo guy,’ promootte op Twitter zijn cryptomunt Dogecoin en zinspeelde op het verkopen van al zijn Tesla-aandelen, wat grote koersschommelingen tot gevolg had. Sindsdien moet Musk zijn tweets vooraf laten lezen door een bedrijfsjurist om te controleren of hij geen koersgevoelige informatie verstuurt. Afgaande op zijn Twittergedrag lijkt Musk zich niet te laten beteugelen door wat of wie dan ook.

Vorige week becijferde CNN dat de in Pretoria geboren Musk, die naast eigenaar van Tesla ook oprichter is van ruimtereisbedrijf SpaceX, de rijkste man ooit is. Hij zou een vermogen van 300 miljard euro hebben, 92 miljard euro meer dan Jeff Bezos, oprichter van Amazon en eigenaar van ruimte-onderneming Blue Origin.