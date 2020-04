Groen licht voor overname Sanoma door DPG Media

Beeld ANP

“Deze overname is een belangrijke versterking voor DPG Media, noodzakelijk in deze steeds verder digitaliserende wereld,” zegt Erik Roddenhof, CEO van DPG Media. “Samen hebben onze bedrijven, los van synergievoordelen, een grotere slagkracht om producten beter en sneller te digitaliseren. De merken van Sanoma passen goed bij DPG Media. We informeren, inspireren en entertainen elke dag miljoenen Nederlanders.”

Roddenhof ziet grote overeenkomsten tussen beiden bedrijven: de kranten en tijdschriften van zowel DPG als Sanoma komen al decennialang dagelijks of wekelijks bij miljoenen Nederlandse gezinnen over de vloer. Sanoma is momenteel Nederlands grootste uitgever van magazines met meer dan één miljoen abonnees. Libelle, Margriet, vtwonen en andere merken van Sanoma zijn nu vooral succesvol als gedrukt magazine, maar hebben volgens DPG Media ook toekomst in het digitale tijdperk.

Door de overname is DPG Media nu ook eigenaar van digitaal platform NU.nl, dat een maandelijkse bereik heeft van meer dan 8 miljoen bezoekers. Mede hierdoor denkt DPG Media een serieuze positie te kunnen innemen in het medialandschap, dat wordt gedomineerd door globale digitale spelers als Google en Facebook.

Roddenhof: “Zij hebben een enorm bereik, investeren continu in technologie en beschikken over een gigantische hoeveelheid data. Daarmee hebben ze de wereld stormenderhand veroverd. Het is voor lokale mediabedrijven bijzonder moeilijk geweest hiertegen een vuist te maken. DPG Media gelooft dat er ruimte is voor een lokaal alternatief dat bestaat uit Nederlandse merken met een groot gezamenlijk bereik, gedreven door waarden als kwaliteit en betrouwbaarheid.”

CEO Erik Roddenhof verwacht dat het nog ongeveer twee weken duurt voordat de overname helemaal is afgerond. “Maar we kunnen niet wachten om te beginnen beide bedrijven te integreren en nieuwe producten voor de consument en adverteerder te ontwikkelen. Ik heb er veel zin in. Hoewel het nu een rare tijd is, door de coronacrisis. Zowel bij Sanoma als bij DPG Media werkt nagenoeg iedereen vanuit huis keihard om onze media nog gewoon elke dag bij de consument te krijgen. Dat is nu onze eerste prioriteit en verantwoordelijkheid.”