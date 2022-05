Griekse componist Vangelis (79) in Parijs overleden aan corona

Vangelis, pseudoniem van Evángelos Odysséas Papathanassíou, bereikte misschien wel zijn grootste publiek ooit, door in 2002 de themamuziek te componeren voor het wereldkampioenschap voetbal in Japan en Zuid-Korea. Beeld EPA

Vangelis’ echte naam was Evángelos Odysséas Papathanassíou, maar hij gebruikte een pseudoniem. De Griek toonde al vroeg interesse in muziek en experimenteerde met geluiden, bijvoorbeeld door op potten en pannen te slaan of spijkers, glazen en andere voorwerpen aan de snaren van de piano van zijn ouders te bevestigen. Zonder ooit een formele muziekopleiding te hebben gevolgd – een zegen volgens hemzelf – verwerkte hij ook de tonen van Griekse volksliederen en orthodox-christelijke koormuziek in zijn muziek.

Na een start met lokale rockbands, vertrok Vangelis op 25-jarige leeftijd naar Parijs. Daar voegde hij zich bij andere Griekse artiesten die hun land waren ontvlucht na een staatsgreep in 1967 door een militaire junta. In de Franse hoofdstad begon hij te werken met elektronische synthesizers, waarmee hij de weelderige melodieën creëerde die zijn kenmerkende geluid werden.

In Nederland op nummer 1

Vangelis vormde ook enige tijd een duo met Yes-zanger Jon Anderson, onder de naam Jon & Vangelis. Dat leidde begin jaren tachtig tot hits als I Hear You Now en I’ll Find My Way Home. Het duo maakte ook de single State of Independence, dat later in de versie van Donna Summer in de nationale hitparade nummer 3 bereikte. Hij was ook bekend van de muziek van de film Chariots of Fire uit 1981, waarvoor hij een Oscar won.

In 1992 belandde Vangelis in Nederland zelfs op nummer 1, met de single Conquest of Paradise, de titelsong van de film 1492: Conquest of Paradise. Vangelis nam het nummer op met het English Chamber Choir. In 2002 bereikte Vangelis misschien wel zijn grootste publiek ooit, door de themamuziek te componeren voor het wereldkampioenschap voetbal in Japan en Zuid-Korea.

Vangelis overleed dinsdag in een Frans ziekenhuis terwijl hij werd behandeld voor corona.