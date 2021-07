Griekse blues en genderrollen in de dansvoorstelling van Alexandra Bachzetsis

Alexandra Bachzetsis in Private Song, een dansvoorstelling en een miniconcert. Beeld Mathias Voelzke

“Rebetikasongs gaan over verlies: van je geboorteland, je vader en moeder, je geliefde. Ik wilde iets doen met dat culturele erfgoed,” zegt choreograaf en beeldend kunstenaar Alexandra Bachzetsis, die als kind van een Griekse vader en een Zwitserse moeder opgroeide in Zürich.

Uit de mix van de muziek en dans van de Grieken en die van oorlogsvluchtelingen en zigeuners, ontwikkelde zich in de grote steden vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw wat wel genoemd wordt ‘de Griekse blues’. In Private Song horen we die muziek, opnieuw geïnterpreteerd door hedendaagse musici en de performers zelf.

Voorafgaand aan de repetities met Thibault Lac en Sotiris Vasiliou stortte Bachzetsis zich op een grondige bestudering van de rebetikastijl, niet alleen gedreven door haar eigen roots maar ook door de gebeurtenissen in de wereld om haar heen. Een eeuw na de komst van de Turken en zigeuners uit Smyrna (Izmir) kreeg Griekenland immers opnieuw te maken met grote stromen vluchtelingen en migranten.

“Wat is het dat jou jou maakt? Zijn het de dingen die je kunt, je talenten, je opleiding? Is het je land van herkomst, je huidskleur, je geslacht, je kleding? Je taal of je manier van bewegen? Dat zijn vragen die mij bezighouden en die ik in mijn theatervoorstellingen en beeldende kunst verwerk.”

Bachzetsis’ eigen route startte met Griekse muziek en dans als dagelijkse kost. Vanaf haar kinderjaren volgde ze lessen acrobatiek, niet lang daarna ontdekte ze de hedendaagse dans.

Losknippen en doorkruisen

“Ik zocht dingen die te maken hebben met de wijde wereld. Ik moest naar de grote stad om me te richten op actuele dingen en discussie.” Bachzetsis streek neer in Brussel en daarna in Leuven om dans te studeren en danste vervolgens mee in werk van Christine De Smedt bij Les ballets C de la B in Gent. Daar begon ze ook solo’s voor zichzelf te maken. Toen ze negenentwintig was ging ze naar DasArts in Amsterdam. “Ik had inmiddels al behoorlijk wat gemaakt en was echt toe aan kritische reflectie.”

In Private Song draait het niet om grote statements, zegt Bachzetsis, maar om subtiele verschuivingen en transformaties. “In de rebetikacultuur gelden strikte regels voor mannen en vrouwen. Mannen bespelen instrumenten, vrouwen zingen. Mannen dansen de zeibekiko, vrouwen de tsifteteli. Ik wil die vaste connecties losknippen en doorkruisen en de originele bewegingen mixen met bijvoorbeeld fysieke actie van een partijtje worstelen. Voor mij is het interessant om uit te zoeken hoe je als vrouw krachtig kunt overkomen en de ruimte kunt opeisen en hoe je als man tederheid en sensualiteit kunt tonen.”

Twee culturen

“Dit is echt een voorstelling die gaat over het in between zijn, waarin tegenstellingen op de helling gaan. Dat heeft denk ik ook met mijn eigen leven te maken: het feit dat ik ben opgegroeid tussen twee culturen. Ik voel me eigenlijk het meest thuis op het podium. Daar kan ik laten zien wat ik wil, zonder me te houden aan categorieën, codes, tradities of een specifieke esthetiek. De toeschouwer weet niet precies of ik arm of rijk ben, oud of jong, vrouwelijk of mannelijk, queer of straight. Je hoeft het ook niet te weten: je kunt erover fantaseren, het spectrum is veel ruimer. In die opleiding was ik superhappy en helemaal op mijn plaats. Theater is een ruimte voor vrijheid. Daar kun je laten zien wie je bent.”

Private Song, Alexandra Bachzetsis, 10 en 11 juli, ITA – Juli