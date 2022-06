Gregory Sedoc als proefkonijn moet steeds erkennen dat zijn kwaliteiten in het verleden liggen

Joop Zoetemelk en Gregory Sedoc in Sportlab Sedoc Beeld Screenshot

Weinig mensen kunnen interviewers zo uilig aankijken als Joop Zoetemelk. In Sportlab Sedoc kreeg hij de vraag hoe wielrenners in de jaren zeventig en tachtig trainden. Bij Zoetemelk, de man die - waarschijnlijk onbewust - precies begrijpt wat zijn rol is in een hip en razendsnel gesneden programma over wetenschap en sport, gaan dan de wenkbrauwen wat omhoog. Met een ach-zo-ging-dat-toen-toontje in zijn stem zegt hij: “Training? Gewoon zoveel mogelijk kilometers maken.”

Het is niet onlogisch dat Sportlab Sedoc bij Zoetemelk uitkwam bij een aflevering die draaide om de vraag: wanneer wint er weer eens een Nederlander de Tour de France? Joop is de laatste winnaar immers, alweer 42 jaar geleden. Natuurlijk diende de legendarisch slaapverwekkende Zoetemelk alleen maar als contrastvloeistof in een uitzending die, zoals wel vaker bij Sportlab Sedoc, aan elkaar hing van grafieken, ingewikkelde afkortingen en natuurlijk de details die de verschillen maken.

Niet allemaal begrijpelijk, maar al met al best boeiend. Met in Gregory Sedoc, voorheen olympisch atleet, een enthousiaste presentator. Zelf ook een tikje saai, vindt Lips altijd. Dat gezegd hebbende: het is fijn dat Sedoc zichzelf steeds opwerpt als proefkonijn, het levert leuke beelden op van een voormalig topsporter vol bravoure die steeds opnieuw moet erkennen dat zijn kwaliteiten elders liggen. Of gewoon in het verleden.

Opvallend vond Lips het opduiken van Tom Dumoulin in het programma. In maart, toen de opnames waren, vertelde hij dat zijn gevoel altijd leidend was in de beslissingen die hij nam. Profetische woorden voor wie weet dat Dumoulin inmiddels zijn afscheid van de wielersport heeft aangekondigd.

Alles bij elkaar scoort Sportlab Sedoc een dikke voldoende. Net een beetje te veel een potpourri van wetenschappelijke dingetjes. Alsof de makers dachten: we overgieten dit gerecht met een vettige wetenschappelijk saus, dan komt het vanzelf goed.

