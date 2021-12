Grayson Perry, prijswinnende pottenbakker: ‘Bijna alles is kunst’

Grayson Perry. Beeld Getty Images for Royal Academy

“Hoog tijd dat een pottenbakkende travestiet de Turner Prize wint,” zei Grayson Perry (Chelmsford, 1960) in zijn dankwoord, toen hij in 2003 verrassend deze prestigieuze Britse kunstprijs won. ‘Dus jij bent pottenbakker,’ kreeg Perry destijds met regelmaat te horen, op smalende of neerbuigende toon.

Perry – een zachtaardige man, getrouwd, vader van een dochter en graag rondlopend in weelderige vrouwenjurken – had zijn antwoord altijd klaar. “Bijna alles is kunst. Leg een berg stront in een hoekje van een museum, plak er een gewiekste titel op en het is kunst. Maar potten, nee, daar hebben de dames en heren kunstcritici het maar moeilijk mee.”

Overspoeld door indrukken

Donderdagmiddag krijgt de Britse kunstenaar in het Koninklijk Paleis – vanwege corona achter gesloten deuren en een jaar later dan de bedoeling was – uit handen van koning Willem-Alexander de Erasmusprijs, een oeuvreprijs waaraan een bedrag van 150.000 euro is verbonden.

Het thema van de Erasmusprijs is dit keer ‘De kracht van het beeld in het digitale tijdperk’; de Stichting Praemium Erasmianum kende Perry de prijs toe omdat hij in een tijd waarin we overspoeld worden door visuele indrukken een geheel eigen beeldtaal heeft ontwikkeld en laat zien dat kunst van iedereen is en geen elitaire aangelegenheid hoeft te zijn. ‘Perry ontvangt de prijs voor de manier waarop hij vraagstukken met betrekking tot schoonheid en traditionele ambachtelijkheid scherp confronteert met actuele sociale en maatschappelijke thema’s.’

Twee tentoonstellingen

Ter gelegenheid van de Erasmusprijs zijn er de komende maanden twee tentoonstellingen te zien in Nederland, waarin te zien is dat Perry’s werk inmiddels uit veel meer bestaat dan alleen maar keramiek. Bonnefanten in Maastricht organiseert Grayson Perry – We Shall Catch it on the Beaches, waarin topstukken uit de Bonnefantencollectie worden gecombineerd met nieuw werk dat ontstond tijdens de pandemie.

De expositie Grayson Perry. Winnaar Erasmusprijs in het Kunstmuseum in Den Haag gaat in op de persoonlijke mythes van Perry, zijn creatieve processen en de manier waarop mythen en gedeelde geschiedenis mensen met elkaar verbindt.

Grayson Perry – We Shall Catch it on the Beaches: t/m 20/3 in Bonnefanten Maastricht.

Grayson Perry. Winnaar Erasmusprijs: t/m 3/4 in Kunstmuseum Den Haag.

De VPRO zendt 30/12 om 22.10 uur een uitgebreid interview uit met Perry in het tv-programma Wintergasten.