Grauwe dagen, zwarte tijden in de Nederlandstalige new wave uit de jaren 80

In de van Baerlestraat ging een tram van lijn 10 in vlammen op bij rellen na de ontruiming van kraakpand Lucky Luik in de Jan Luijkenstraat in 1982. Beeld Peter Elenbaas/ANP

Huizen zijn onbetaalbaar, een vaste baan kun je op je buik schrijven en bovenal is er de klimaatproblematiek. Er zijn leukere tijden geweest om jong te zijn dan heden ten dage. Maar denk niet, lieve millennials, dat pa en ma het vroeger altijd makkelijk hadden.

Ronduit donker waren de vroege jaren tachtig. De jeugdwerkloosheid was enorm, de woningnood ook, de economie lag op zijn gat, er was iets dat zure regen heette (zoek maar op), maar bovenal was er de dreiging van een allesverwoestende atoomoorlog.

‘Grauwe dagen, zwarte tijden’ wordt in de hoestekst van De Toekomst Laat Me Koud de algehele sfeer van zo’n 35 jaar geleden kernachtig samengevat. Gelukkig was er muziek. Sterker, die bloeide in het doemdenktijdperk als een malle. Bovengronds, maar vooral ook ondergronds.

Echt alternatief werk

Op het album zijn 24 Nederlandstalige nummers verzameld uit de periode 1980-1985. Dat was de tijd dat groepen en artiesten als Doe Maar, Frank Boeijen en Toontje Lager grote hitparadesuccessen hadden met pop in de moerstaal. Zulke muziek wordt hier overgeslagen ten faveure van het echt alternatieve werk. Van de in de collectie opgenomen groepen hebben eigenlijk alleen Noodweer en De Div een plekje in de canon van de nederpop verworden.

Samensteller Niek Hilkmann, ook wel bekend als DJ Knapzak, heeft geweldige vondsten gedaan. Ooit gehoord van groepen als Scherp Zand, Nadagen of Turf, Jenever en Achterdocht? Dit is de gelegenheid om na al die jaren alsnog kennis met ze te maken. Hilkmann, een fanatiek verzamelaar, vond obscure, maar geweldige muziek die indertijd vooral verscheen op in eigen beheer uitgebrachte singles en cassettes.

Poldervariant

De muziek op De Toekomst Laat Me Koud (de titel werd ontleend aan een nummer van Noodweer) valt te classificeren als new wave, maar we hebben hier wel met een echte poldervariant te maken. Die kenmerkt zich behalve door die Nederlandstalige teksten door onder meer hoekige ritmes, vaak bezeten klinkende zang en een inventieve inzet van synthesizers en (nog heel beperkte) drumcomputers.

Het album biedt de luisteraar een spannende ontdekkingstocht door een woelige periode in de Nederlandse popmuziek. Sommige nummers zijn echte periodestukjes, andere hebben het verstrijken van de tijd opvallend goed doorstaan. Het album verschijnt in een digitale versie en als dubbelelpee op vinyl.

New Wave Diverse artiesten

De Toekomst Laat Me Koud

(Excelsior Recordings)